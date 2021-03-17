"Кто вам платит?" ⟩ Одни закрываются, другие обслуживают Covid-больных. Что происходит в гостиницах?
Сегодня, 17 марта, в 18:00 смотрите прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Сегодняшняя тема - что происходит в гостиницах?
Сегодня, 17 марта, в 18:00 смотрите прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Сегодняшняя тема - что происходит в гостиницах?
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Гости эфира:
В январе 2021 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 37,8 тыс. гостей, что на 76,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.
Число обслуженных жителей Латвии - на 42,3%, до 30,5 тыс. человек.
Больше всего туристов в январе этого года приехало из:
Закономерно, что при таком уменьшении спроса не все гостиницы продолжают работать. Например, Sherlock Art Hotel сейчас закрыт, в то же время есть отели, которые продолжают деятельность, в том числе участвуя в программе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) по размещению больных Covid-19 с легким течением болезни, а также контактных лиц. Список отелей не только в Риге, но и за пределами столицы внушителен.
Как все устроено?
Как воспользоваться?
С 17 марта Латвия разрешила международные авиаперевозки в третьи страны, в том числе организуемые туроператорами. Однако есть важные правила.
Лица, которые прилетают в Латвию прямыми авиарейсами, пересекая внешнюю границу ЕС, должны сделать второй тест на Covid-19 сразу после прибытия в Латвию. Если результат теста отрицательный, человек в течение 10 дней должен соблюдать самоизоляцию по месту жительства.
Если этот человек не будет ночевать или длительное время будет отсутствовать в гостинице, ее работники обязаны будут информировать об этом Госполицию. Расходы на тест и гостиницу покрывает сам путешественник.
Правила въезда для всех!
Все лица перед возвращением в Латвию должны заполнить электронную анкету covidpass.lv, также необходимо предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанный не ранее чем за 72 часа перед поездкой, а по возвращении в Латвию соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней (за редким исключением, обновляемый список каждую пятницу публикует SPKC).
Актуальные вопросы, которые будут подняты в эфире:
По состоянию на 17 марта двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,1 случая на 100 000 населения. С начала года заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 51,2%.
Если заболеваемость продолжит снижаться, то количество случаев Covid-19 на 100 000 населения может уменьшиться до 200 случаев (показатель, согласно которому Латвия может возвращаться к сравнительно "нормальной жизни") в течение 37 дней, то есть к 21 апреля. А если снижение заболеваемости будет еще более интенсивным, то такой показатель может быть достигнут через 27 дней, то есть к 11 апреля.
На данный момент разрабатываются два сценария последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.
К тому времени правительство должно принять решение, продлевать или отменять режим чрезвычайной ситуации после 6 апреля.
По состоянию на 17 марта первую дозу вакцины от Covid-19 получили 82 432 человека, обе дозы - 18 177 человек.
16 марта в качестве дополнительной меры предосторожности в Латвии рекомендовали временно приостановить вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca - все дело в рисках тромбоэмболии. Из-за сложившейся ситуации целевое количество привитых людей на эту неделю снижено до 4000 человек вместо 3000 человек в день.
Европейское агентство лекарственных средств по-прежнему "твердо убеждено" в пользе вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, так как нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Ясность обещают в течение двух недель.
Латвия не намерена выливать вакцины AstraZeneca - министр здравоохранения Даниэль Павлютс оптимистично прогнозирует, что возобновление вакцинации AstraZeneca возможно даже на этой неделе, а председатель Совета по иммунизации Даце Завадска полагает, что после того, как будут исследованы констатированные в Европе случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca, доверие к вакцине может только вырасти.
Известно, что сейчас в Латвии хранятся 26 794 дозы вакцины AstraZeneca, которые еще не использованы или зарезервированы для второй прививки.
Прозвучало, что Латвия получила меньше всего вакцин пропорционально численности ее населения среди стран ЕС - на 61% меньше, чем ей полагается.
По заявлениям правительства, к началу апреля в Латвии будут готовы центры массовой вакцинации, и сейчас предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы к тому времени обеспечить и поставки вакцины.
Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич. Задавайте вопросы, пишите комментарии, не оставайтесь в стороне! В повторе эфир можно будет посмотреть и на нашей страничке в YouTube.