"Кто вам платит?" ⟩ Одни закрываются, другие обслуживают Covid-больных. Что происходит в гостиницах?

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Гости эфира: Юлия Жагунова , управляющая отелем Sherlock Art Hotel;

, управляющая отелем Sherlock Art Hotel; Сабине Криевиня, административный директор Mogotel Hotel Group (Wellton Hotels, Rixwell Hotels и Rija Hotels)

Ситуация в гостиницах

В январе 2021 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 37,8 тыс. гостей, что на 76,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Число обслуженных зарубежных туристов сократилось на 93,4% - до 7,3 тыс. человек.

Число обслуженных жителей Латвии - на 42,3%, до 30,5 тыс. человек.

Больше всего туристов в январе этого года приехало из:

России (1 тыс. человек),

Германии (0,6 тыс. человек),

Эстонии (0,6 тыс. человек),

Литвы (0,6 тыс. человек),

Польши (0,6 тыс. человек)

Великобритании (0,4 тыс. человек).

Как выживают?

Закономерно, что при таком уменьшении спроса не все гостиницы продолжают работать. Например, Sherlock Art Hotel сейчас закрыт, в то же время есть отели, которые продолжают деятельность, в том числе участвуя в программе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) по размещению больных Covid-19 с легким течением болезни, а также контактных лиц. Список отелей не только в Риге, но и за пределами столицы внушителен.

Как все устроено? Государство покрывает 80% расходов на размещение, но не более 35 евро за сутки.

Софинансирование проживающего - 20%.

Срок размещения - 14 дней или указанный в справке врачом. Согласно справке размещение можно продлить еще на 14 дней.

Расходы на питание в стоимость не включены и не покрываются. Как воспользоваться? На страничке www.liaa.gov.lv выбрать желаемый отель из списка указанных.

Связаться с выбранным местом размещения и зарезервировать номер на основании или справки, или распечатки из системы e-veselība (все образцы есть). www.liaa.gov.lv

Новые возможности

С 17 марта Латвия разрешила международные авиаперевозки в третьи страны, в том числе организуемые туроператорами. Однако есть важные правила.

Лица, которые прилетают в Латвию прямыми авиарейсами, пересекая внешнюю границу ЕС, должны сделать второй тест на Covid-19 сразу после прибытия в Латвию. Если результат теста отрицательный, человек в течение 10 дней должен соблюдать самоизоляцию по месту жительства.

В случае положительного теста или отказа от проведения теста человек обязан самоизолироваться в гостинице, предоставляющей такую услугу.

Если этот человек не будет ночевать или длительное время будет отсутствовать в гостинице, ее работники обязаны будут информировать об этом Госполицию. Расходы на тест и гостиницу покрывает сам путешественник.