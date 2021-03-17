Ср, 17.03.2021
Не припомню места, где все разговаривают настолько вежливо и приветливо. Я так себе и называю свой новый дом - "наш дружелюбный концлагерь" Алексей Навальный из колонии
Алексей Навальный из колонии

"Кто вам платит?" ⟩ Одни закрываются, другие обслуживают Covid-больных. Что происходит в гостиницах?

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 17 марта, в 18:00 смотрите прямой эфир дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?". Сегодняшняя тема - что происходит в гостиницах? 

Видео прямо здесь или на нашей страничке в Facebook в 18:00! В повторе эфир можно будет посмотреть и на нашей страничке в YouTube.

Гости эфира:

  • Юлия Жагунова, управляющая отелем Sherlock Art Hotel;
  • Сабине Криевиня, административный директор Mogotel Hotel Group (Wellton Hotels, Rixwell Hotels и Rija Hotels)

Ситуация в гостиницах

В январе 2021 года в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов было обслужено 37,8 тыс. гостей, что на 76,9% меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

Число обслуженных зарубежных туристов сократилось на 93,4% - до 7,3 тыс. человек.

Число обслуженных жителей Латвии - на 42,3%, до 30,5 тыс. человек.

Больше всего туристов в январе этого года приехало из:

  • России (1 тыс. человек),
  • Германии (0,6 тыс. человек),
  • Эстонии (0,6 тыс. человек),
  • Литвы (0,6 тыс. человек),
  • Польши (0,6 тыс. человек)
  • Великобритании (0,4 тыс. человек).

Как выживают? 

Закономерно, что при таком уменьшении спроса не все гостиницы продолжают работать. Например, Sherlock Art Hotel сейчас закрыт, в то же время есть отели, которые продолжают деятельность, в том числе участвуя в программе Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) по размещению больных Covid-19 с легким течением болезни, а также контактных лиц. Список отелей не только в Риге, но и за пределами столицы внушителен. 

Как все устроено? 

  • Государство покрывает 80% расходов на размещение, но не более 35 евро за сутки.
  • Софинансирование проживающего - 20%.
  • Срок размещения - 14 дней или указанный в справке врачом. Согласно справке размещение можно продлить еще на 14 дней. 
  • Расходы на питание в стоимость не включены и не покрываются. 

Как воспользоваться? 

  • На страничке www.liaa.gov.lv выбрать желаемый отель из списка указанных
  • Связаться с выбранным местом размещения и зарезервировать номер на основании или справки, или распечатки из системы e-veselība (все образцы есть).

www.liaa.gov.lv

Новые возможности

С 17 марта Латвия разрешила международные авиаперевозки в третьи страны, в том числе организуемые туроператорами. Однако есть важные правила. 

Лица, которые прилетают в Латвию прямыми авиарейсами, пересекая внешнюю границу ЕС, должны сделать второй тест на Covid-19 сразу после прибытия в Латвию. Если результат теста отрицательный, человек в течение 10 дней должен соблюдать самоизоляцию по месту жительства.

В случае положительного теста или отказа от проведения теста человек обязан самоизолироваться в гостинице, предоставляющей такую услугу.

Если этот человек не будет ночевать или длительное время будет отсутствовать в гостинице, ее работники обязаны будут информировать об этом Госполицию. Расходы на тест и гостиницу покрывает сам путешественник.

Правила въезда для всех!

​Все лица перед возвращением в Латвию должны заполнить электронную анкету covidpass.lv, также необходимо предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанный не ранее чем за 72 часа перед поездкой, а по возвращении в Латвию соблюдать самоизоляцию в течение 10 дней (за редким исключением, обновляемый список каждую пятницу публикует SPKC).

Актуальные вопросы, которые будут подняты в эфире:

  • Есть ли шанс у гостиниц выжить?
  • Пользуется ли спросом Covid-изоляция, софинансируемая государством?
  • Как это выглядит на практике?
  • Готова ли система к приезжающим из третьих стран, для которых самоизоляция в гостинице за свой счет в случае положительного теста - обязательна? Кто это проконтролирует?

Общая ситуация с Covid-19 в Латвии

По состоянию на 17 марта двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 393,1 случая на 100 000 населения. С начала года заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась на 51,2%.

Если заболеваемость продолжит снижаться, то количество случаев Covid-19 на 100 000 населения может уменьшиться до 200 случаев (показатель, согласно которому Латвия может возвращаться к сравнительно "нормальной жизни") в течение 37 дней, то есть к 21 апреля. А если снижение заболеваемости будет еще более интенсивным, то такой показатель может быть достигнут через 27 дней, то есть к 11 апреля.

Когда ослабят ограничения?

На данный момент разрабатываются два сценария последующих действий в зависимости от улучшения или ухудшения эпидемиологической ситуации.

Ясность обещают до Пасхи, 4 апреля.

К тому времени правительство должно принять решение, продлевать или отменять режим чрезвычайной ситуации после 6 апреля.

Ситуация с вакцинацией 

По состоянию на 17 марта первую дозу вакцины от Covid-19 получили 82 432 человека, обе дозы - 18 177 человек.

Это составляет 4,35% и 0,96% населения Латвии соответственно.

16 марта в качестве дополнительной меры предосторожности в Латвии рекомендовали временно приостановить вакцинацию от Covid-19 вакциной AstraZeneca - все дело в рисках тромбоэмболии. Из-за сложившейся ситуации целевое количество привитых людей на эту неделю снижено до 4000 человек вместо 3000 человек в день.

Европейское агентство лекарственных средств по-прежнему "твердо убеждено" в пользе вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, так как нет данных о причинно-следственной связи между вакцинацией и серьезными проблемами со здоровьем. Ясность обещают в течение двух недель.

Латвия не намерена выливать вакцины AstraZeneca - министр здравоохранения Даниэль Павлютс оптимистично прогнозирует, что возобновление вакцинации AstraZeneca возможно даже на этой неделе, а председатель Совета по иммунизации Даце Завадска полагает, что после того, как будут исследованы констатированные в Европе случаи образования тромбов после вакцинации AstraZeneca, доверие к вакцине может только вырасти

Известно, что сейчас в Латвии хранятся 26 794 дозы вакцины AstraZeneca, которые еще не использованы или зарезервированы для второй прививки.

Однако правительство активно работает над получением дополнительных доз вакцины других производителей благодаря "перераспределению" в рамках ЕС. 

Прозвучало, что Латвия получила меньше всего вакцин пропорционально численности ее населения среди стран ЕС - на 61% меньше, чем ей полагается. 

По заявлениям правительства, к началу апреля в Латвии будут готовы центры массовой вакцинации, и сейчас предпринимаются все необходимые меры для того, чтобы к тому времени обеспечить и поставки вакцины. 

Ведущие - Вадим Радионов и Эрика Сташкевич. Задавайте вопросы, пишите комментарии, не оставайтесь в стороне! В повторе эфир можно будет посмотреть и на нашей страничке в YouTube.

НАВЕРХ
Back