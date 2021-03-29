Продлен срок подачи годовых отчетов за 2020 год

Более длинный срок для подачи отчетов в Службу государственных доходов (VID) установлен для субъектов закона о годовых отчетах и консолидированных годовых отчетах, обществ, фондов и религиозных организаций, организаций общественного блага и социальных предприятий, а также для отчетов публичного лица об использовании подарка (пожертвований).

Предприятия, у которых отчетный год совпадает с календарным годом и для которых срок подачи годовых отчетов установлен 30 апреля или 31 июля, годовой отчет соответственно могут подавать до 31 июля или до 31 октября 2021 года.

Общества, фонды и религиозные организации и их учреждения годовой отчет за 2020 год смогут подать в VID на три месяца позже, а именно до 30 июня 2021 года. Также на три месяца позже – до 30 июня 2021 года отчеты о своей деятельности за 2020 год смогут подать организации общественного блага и социальные предприятия.

В свою очередь срок подачи отчета публичного лица об использовании подарка (пожертвования) в 2020 году продлен до 31 декабря 2021 года.

Изменения в законе о преодолении последствий распространения инфекции Covid-19, предусматривающие продление срока подачи годового отчета, вступают в силу 20 марта этого года.