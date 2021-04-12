Руководитель СГД: в этом году декларации о доходах подаются очень активно, без каких-либо напоминаний

"Мартовские результаты свидетельствуют о том, что превышены все ожидания. За месяц подано 600 000 деклараций, тогда как обычно подается 900 000 в год. Активность очень высокая", - отметила она.

По словам Яунземе, хорошей новостью является то, что декларации подают и те налогоплательщики, у которых образовалась переплата, и те, кому придется доплатить.

"Есть основания полагать, что столь высокая активность подачи деклараций связана с тем, что сделать это очень просто. Простой и понятный способ подачи деклараций способствует добровольной уплате налогов", - сказала руководитель СГД.