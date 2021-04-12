Пн, 12.04.2021
Опасаюсь, сможет ли музей оплатить все расходы за переезд и арендную плату, так как у музея таких средств нет. Если не удастся оплатить, то придется музей закрыть Виктор Талпа, владелец Рижского музея авиации
Виктор Талпа, владелец Рижского музея авиации
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Руководитель СГД: в этом году декларации о доходах подаются очень активно, без каких-либо напоминаний

Иева Яунземе ФОТО: LETA

В этом году жители Латвии очень активно подают декларации о доходах - только в марте было подано 600 000 деклараций, что составляет 60% общего количества деклараций за год, рассказала в интервью агентству LETA генеральный директор СГД Иева Яунземе.

"Мартовские результаты свидетельствуют о том, что превышены все ожидания. За месяц подано 600 000 деклараций, тогда как обычно подается 900 000 в год. Активность очень высокая", - отметила она.

По словам Яунземе, хорошей новостью является то, что декларации подают и те налогоплательщики, у которых образовалась переплата, и те, кому придется доплатить.

"Есть основания полагать, что столь высокая активность подачи деклараций связана с тем, что сделать это очень просто. Простой и понятный способ подачи деклараций способствует добровольной уплате налогов", - сказала руководитель СГД.

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"Как правило, нам приходится уговаривать и побуждать людей подавать декларации, но на этот раз они подаются очень активно, без каких-либо напоминаний", - добавила Яунземе.

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