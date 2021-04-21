Уровень фактической безработицы в Латвии в конце марта составил 9,1%
Уровень фактической безработицы в Латвии в конце марта этого года, как и в конце февраля, составил 9,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Уровень фактической безработицы в Латвии в конце марта этого года, как и в конце февраля, составил 9,1%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
Среди мужчин уровень фактической безработицы в марте, как и в феврале, составил 10,3%, а среди женщин он вырос на 0,1 проц. пункта - до 8%.
Уровень зарегистрированной в Государственном агентстве занятости безработицы в марте также не изменился, сохранившись на уровне 8,2%.
По сравнению с мартом 2020 года уровень фактической безработицы вырос на 1,3 проц. пункта, а уровень зарегистрированной безработицы увеличился на 1,4 проц. пункта.
В марте 2021 года в Латвии было 87,7 тыс. безработных, что на 0,2 тыс. человек больше, чем в феврале 2021 года, и на 11,1 тыс. человек больше, чем в марте 2020 года, когда в Латвии впервые было объявлено чрезвычайное положение в связи с пандемией Covid-19.