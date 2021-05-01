Главное за 1 мая ⟩ Заморозки, новые хищники в Латвии и очереди на вакцинацию

События дня:

МИД Латвии обещает ответить на санкции России. В МИД отмечают, что указанное решение России является попыткой давления на Латвию в области государственного языка и медиа-политики. В то же время МИД считает это решение необоснованным и бессмысленным.

Синоптики обещают заморозки: в ночь в воскресенье температура воздуха в Латвии упадет до +2...-3 градусов. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, рекорд холода в Латвии 2 мая составил -6,7 градуса в 2007 году, а самая высокая температура в этот день была зафиксирована в 1977 году, когда столбик термометра поднялся до +29,4 градуса.

В Латвии замечен новый вид хищников - чернокрылый дымчатый коршун. Это хищная птица семейства ястребиных, обитающая на открытых ландшафтах, саваннах и редколесьях Африки, Индии и Юго-Восточной Азии, а также на юге Испании.

Датская полиция три дня продержала эстонского дальнобойщика в кабине фуры. Руководитель эстонской транспортной фирмы, оштрафованный на прошлой неделе в Дании на 14 000 евро за технические манипуляции с автомобильным оборудованием, использование чужой лицензии и превышение скорости, обвинил датскую полицию в бесчеловечном обращении, нарушении законов и применении давления.

Коронавирус:

За прошедшие сутки выявлено 812 новых случаев Covid-19, доля положительных тестов - 6,4% Был госпитализирован 81 пациент с Covid-19, общее количество людей с новым коронавирусом в больницах уменьшилось с 672 до 608.

Из-за недоставленных вакцин центр вакцинации в Мадоне в выходные не сможет получить вакцины. В этом случае, когда один из 28 центров планировалось открыть на выходные, возникло недоразумение со стороны организации процесса вакцинации и поставки вакцин, что привело к необходимости перенести вакцинацию желающих в этом центре.

Очереди на вакцинацию: организаторы призвали не приходить заранее. Утром сегодня, 1 мая, у центра вакцинации на Кипсале выстроились очереди, потому что жители прибывают примерно на полчаса раньше, чем предполагалось. "Пожалуйста, приходите ко времени регистрации, чтобы специалисты по вакцинации могли обслужить всех без проблем", - призывают организаторы.

ВОЗ одобрила применение вакцины Moderna для экстренного использования. "Спутник V" еще проверяют. Стратегическая консультативная группа экспертов изучила данные о вакцине и рекомендовала использовать ее для людей от 18 лет. По данным ВОЗ, эффективность препарата составила 94,1%.

В Индии выявлено рекордное с начала пандемии число заражений Covid-19. Индия продолжает устанавливать новые рекорды по суточному приросту числа заражений Covid-19 - за последние сутки в стране зарегистрировали более 400 тыс. новых заразившихся.

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"Блеск и нищета сегодняшней эпохи Интернета": о всплеске сбора подписей во время пандемии. Год, прошедший под знаменем пандемии Covid-19, не только мобилизовал ресурсы в медицине и здравоохранении, но и, по всей видимости, способствовал проявлению гражданской активности. Латвийцы не очень довольны ограничениями, введенными в целях снижения уровня распространения Covid-19, предложенными правительством, поэтому десятки тысяч людей активнее, чем когда-либо, подписывают инициативы с предложениями по улучшению жизни во время пандемии.

Воздушные шары, торт и премьера клипа: как Филипп Киркоров отметил 54-летие. 30 апреля король российской эстрады Филипп Киркоров отметил свое 54-летие. Кроме друзей и коллег, артиста поздравили и его дети - Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Они подготовили для папы настоящий сюрприз. Звездные наследники подарили отцу роскошный букет и украсили дом воздушными шарами.