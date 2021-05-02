Главное за 2 мая ⟩ Приближение циклона, автомобиль на крыше и поздравления с Пасхой от Левитса и Кариньша

События дня:

Глава Латвийской православной церкви митрополит Рижский и всея Латвии Александр поздравил православных с Пасхой, призвав людей не предаваться унынию и помнить о ближних. К поздравлениям присоединились президент Латвии Эгил Левитс и премьер-министр Кришьянис Кариньш.

На Видземском шоссе возле поворота на Лангстини произошла авария с участием автомобилей Toyota и Mercedes. Водитель автомобиля Toyota выполнял поворот, но не убедился, что этот маневр может быть выполнен безопасно, в результате чего произошло столкновение с автомобилем Mercedes. На видео, размещенном в социальных сетях, видно, что после аварии одна из пострадавших машин приземлилась на крышу.

"Голливудский фильм": Янис Мартиньш Скуя высказался о его роли посредника между SAB и "шпионами" из Калининграда. Неделю назад российское телевидение показало новые факты о том, что супруги из Калининграда якобы шпионили в пользу Бюро по защите Сатверсме (SAB) Латвии. Однако российская оппозиция и политические обозреватели в Латвии выражают сомнения в правдивости фактов, раскрытых контролируемыми Кремлем телеканалами, сообщает Nekā personīga.

К Латвии приближается циклон с проливными дождями и сильным ветром. В понедельник вечером в Латвию с юга придет циклон с сильным ветром и самым большим количеством осадков с прошлого года, предупреждают синоптики. Во многих местах Латгале, Видземе и Земгале к утру вторника количество осадков достигнет 25-40 миллиметров. Ожидается дождь и мокрый снег.

Как лже-Волков провел латвийских политиков - deepfake или банальный грим? Встречи российских интернет-пранкеров, выдававших себя за соратников Алексея Навального Леонида Волкова, с депутатами из разных стран, возможно, стали результатом использования техники фальсификации видео под названием deepfake. Однако другая версия произошедшего гораздо примитивнее - возможно, один из аферистов просто загримировался под Волкова, сообщает De Facto.

Коронавирус:

За сутки выявлено 380 новых случаев Covid-19, положительным был каждый десятый тест. Умерли пять человек с коронавирусом в возрасте от 50 до 99 лет. В пятницу было сделано 3578 тестов на Сovid-19, доля положительных результатов составила 10,6%. В последний раз такая высокая доля положительных тестов была 4 января, правда, тогда количество тестов было значительно меньше.

​Депутат Сейма Карина Спруде (была избрана от KPV LV) в своем профиле в Facebook распространяет ложные утверждения о Covid-19 и вакцинах. Она опубликовала пост, в котором повторяются неоднократно опровергнутые теории заговора о том, что вакцины - это генная терапия, якобы вызывающая смерть, а Covid-19 не такое уж и опасное заболевание, как утверждают. На вопрос, почему она распространяет ложную информацию, Спруде ответила, что опубликованное соответствует ее убеждениям.

Праздничный стол во дворе дома: полиция оштрафовала гостей юбилея режиссера латвийского театра. Государственная полиция оштрафовала участников юбилея режиссера Латвийского национального театра Валдиса Луриньша за несоблюдение ограничений по Covid-19.