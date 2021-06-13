Передача: Рассматривается возможность платить людям за вакцинацию

Цель Латвии - до конца лета привить минимум 70% жителей. Это один миллион 300 тысяч человек. До сих пор как минимум одну дозу вакцины получили полмиллиона человек. Сейчас число вакцинированных можно увеличивать на 100 тысяч в неделю, однако перестает хватать желающих. Статистика показывает, что число получателей первой дозы с каждой неделей снижается. От совсем печальной картины Латвию спасает то, что активно прививаются подростки.

В Евросоюзе минимум одну прививку получили более половины взрослых. В Латвии удалось достичь трети. Финляндия достигла уровня 60% и приближается к порогу коллективного иммунитета.

"Так же, как и другие страны, мы очень активно рассматриваем и в правительстве идут дискуссии и принимаются решения о дополнительных стимулах. Я сейчас воздержусь судить, какие именно решения приняты - или же это будет какое-то денежное вознаграждение, что серьезно обсуждается, или же это будут лотереи или какие-то другие вещи", - заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

По поводу финансовых стимулов на этой неделе прошло первое рабочее собрание. Более подробную информацию о возможных вариантах Национальная служба здравоохранения обещает предоставить на следующей неделе.

Минздрав провел опрос жителей и выяснил, что большая часть невакцинированных не настроена категорически против. Они боятся побочных эффектов, решили подождать, недостаточно мотивированы, чтобы попытаться найти ближайшие пункты вакцинации.

Самые активные - жители Курземе, там минимум одна прививка есть у 40%. В Латгале - менее пятой части (18,3%), в Земгале - менее четверти (23,7%). Самое тревожное то, что не удается привить группу риска - пенсионеров.

В Европе как минимум одну вакцину получили уже 80% всех жителей старше 80 лет. В Латвии - неполная треть. Меньше привитых пенсионеров только в Румынии и Болгарии. Чиновники говорят, что стратегия, когда жители сами должны искать возможность получить вакцину, не была дружественной к людям в возрасте.

В дальнейшем пенсионеров старше 80 лет будут прививать дома. В Елгаве и Даугавпилсе старикам уже звонят операторы Tet, лично приглашая их привиться. Так же будут поступать и в других местах Латвии.

При этом запланированную в свое время вакцинационную газету выпускать все-таки не будут, вместо этого информацию будут публиковать в региональных газетах.

Часть поступающей жителям информации является ложной и вводит в заблуждение, причем иногда она идет от самих медиков, особенно от тех, кто вакцинацией не занимается и не следит за новой информацией и исследованиями о вакцинах.

Они рекомендуют пенсионерам с хроническими заболеваниями не прививаться, хотя иммунологи отмечают, что у этой группы не только нет препятствий, но им, наоборот, особенно важно защититься от Covid-19.

"Мы по-прежнему очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда человек говорит: да, но мой семейный врач (или другой врач) говорит: тебе надо подождать", - отмечает министр здравоохранения Даниэль Павлютс. "Например, один очень распространенный миф в обществе Латвии, по-моему, и среди врачей, что есть люди, которые не могут прививаться. По мнению иммунологов, таких людей фактически нет. Даже среди тех, у кого имеются другие заболевания. Более того, они особенно под угрозой", - отмечает он.

В свою очередь член правления Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Айнис Дзалбс отметил, что медики, которые не работают с вакцинацией, получают информацию, в принципе, как и другая часть общества. "Но пациенты им доверяют и спрашивают их мнение, однако информация, которую наши уважаемые специалисты предоставляют, не всегда соответствуют правде", - сказал он.