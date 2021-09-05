Главное за 5 сентября ⟩ Растраты на Большую эстраду и показания Буймистера по делу Римшевича

При строительстве Большой эстрады Межапарка муниципалитет переплатил за зарплаты строителям, перегородки, пол, зал братьев Кокари, акустический потолок и по другим позициям, сообщил депутат Рижской думы Валтерс Бергс (JKP). Депутат также считает разумным потребовать от мэрии возмещения застройщикам 10% стоимости проекта. В случае с Большой эстрадой Межапарка эта сумма может составить около 6 миллионов евро, а по всем объектам муниципального строительства, связанным с делом картеля строителей, Рижская дума может потребовать от строителей возмещения в размере 11,6 миллиона евро.

В Латвии героин практически полностью заменили его искусственные аналоги или синтетические опиоиды, сообщает передача Dienas ziņas. Один из сильнейших синтетических опиоидов - карфентанил. Отравление карфентанилом и другими производными искусственного героина более распространено, поскольку потребители наркотиков недостаточно информированы о последствиях употребления.

Коронавирус:

За минувшие сутки в Латвии выявлено 358 новых случаев Covid-19, поступило сообщение об одной смерти. Умерший был в возрастной группе от 80 до 89 лет. 246 заболевших были непривитыми или не завершившими курс вакцинации, 112 - привитыми от Covid-19. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос со 169,9 до 183,4 случая на 100 000 населения.

Кения получила вакцины AstraZeneca, которые ей пожертвовала Латвия. В субботу, 4 сентября, Министерство здравоохранения Кении опубликовало видео, подтверждающее, что Кения получила 55 000 подаренных вакцин AstraZeneca из Латвии. Представители министерства благодарят Латвию за оказанную помощь и поддержку. Это позволит увеличить охват вакцинацией в стране. За минувшие сутки в латвийские больницы были госпитализированы 19 пациентов с Covid-19, таким образом, общее количество стационарных пациентов увеличилось со 175 до 184.

Согласно опросу, опубликованному директором исследовательского агентства SKDS Арнисом Кактиньшем, самыми большими противниками вакцинации от Covid-19 являются люди с основным образованием и низким доходом.

С распространением особо заразного дельта-варианта коронавируса, который увеличивает риск госпитализации в 2-3 раза, семейные врачи подвергают риску себя и других при приеме непривитых пациентов. Был бы отказ очно принимать невакцинированных пациентов нарушением клятвы Гиппократа и готовы ли семейные врачи к такому радикальному шагу?

2 сентября состоялся цикл онлайн-дискуссий о вакцинации против Covid-19. На этот раз речь шла о вакцинации против Covid-19 и диабете. На вопросы ответили эндокринолог Института медицинского последипломного образования Латвийского университета Кристине Дуцена и президент Латвийской федерации диабета, эндокринолог и диабетолог Индра Штелмане. Предлагаем краткое содержание дискуссии.

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