Чт, 16.09.2021
Литва опережает нас с точки зрения заболеваемости, госпитализаций и смертности. Шаг, который они сделали, кажется логичным. Я думаю, что и мы пойдем в том же направлении. Кришьянис Кариньш, премьер-министр
Кришьянис Кариньш, премьер-министр

Экономика стран Балтии растет, но в Латвии - скромнее всего. Почему?

ФОТО: Pixabay

Хотя Латвия обычно сравнивает себя с Эстонией, которая успела больше всех в экономике и бизнесе за 30 лет независимости, быстро приближается время, когда нам придется развернуться на 180 градусов и изучать уже пример Литвы - наших южных соседей, которые быстро догоняют эстонцев, пишет Latvijas avīze.

За последние два года страны Балтии в целом были очень успешным регионом Европы. Если сравнить показатели валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале 2021 года с показателями двухлетней давности, то есть второго квартала 2019 года, то ВВП Эстонии вырос почти на 7%, Литвы - на 3%, а Латвии - менее чем на 1%.

Результат Латвии по сравнению с соседями выглядит относительно скромным. "Разница в экономических результатах стран Балтии, особенно Литвы, определяется правильными решениями, принятыми в относительно далеком прошлом, которые привлекли инвестиции в ключевые секторы, и долгосрочной разумной промышленной политикой по всей стране, которая в Латвии реализована только в отдельных городах, например, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Смилтене.

Другой причиной положительных показателей является относительно хорошее финансовое положение в странах Балтии, которое позволило странам, особенно Литве, стимулировать потребление ", - прокомментировал Петерис Страутиньш, экономист Luminor Bank, в новейшем экономическом обзоре.


НАВЕРХ
Back