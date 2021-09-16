Экономика стран Балтии растет, но в Латвии - скромнее всего. Почему?

За последние два года страны Балтии в целом были очень успешным регионом Европы. Если сравнить показатели валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале 2021 года с показателями двухлетней давности, то есть второго квартала 2019 года, то ВВП Эстонии вырос почти на 7%, Литвы - на 3%, а Латвии - менее чем на 1%.
Результат Латвии по сравнению с соседями выглядит относительно скромным. "Разница в экономических результатах стран Балтии, особенно Литвы, определяется правильными решениями, принятыми в относительно далеком прошлом, которые привлекли инвестиции в ключевые секторы, и долгосрочной разумной промышленной политикой по всей стране, которая в Латвии реализована только в отдельных городах, например, Вентспилсе, Лиепае, Валмиере, Смилтене.
Другой причиной положительных показателей является относительно хорошее финансовое положение в странах Балтии, которое позволило странам, особенно Литве, стимулировать потребление ", - прокомментировал Петерис Страутиньш, экономист Luminor Bank, в новейшем экономическом обзоре.