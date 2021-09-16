Экономика стран Балтии растет, но в Латвии - скромнее всего. Почему?

За последние два года страны Балтии в целом были очень успешным регионом Европы. Если сравнить показатели валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале 2021 года с показателями двухлетней давности, то есть второго квартала 2019 года, то ВВП Эстонии вырос почти на 7%, Литвы - на 3%, а Латвии - менее чем на 1%.