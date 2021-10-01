Фото ⟩ Заглядывают в окна и пытаются попасть в дома: жителей Валкского края терроризируют медведи

Однако выстрелы и запугивание не действуют на животных долго.

Управляющий Вийциемской шишкосушилкой Иварс Палейс рассказал ReTV, что во двор соседки медведи наведывались аж три раза за день и женщина даже сменила место жительства из-за частых дерзких гостей. Пока вопрос с животными не решен, она не вернется домой.

Специалисты Управления охраны природы в Валкском крае определили две медвежьи семьи. Мама-медведица с двумя медвежатами не такие смелые. Пчелиные ульи они стараются навестить по ночам, в свою очередь второй тандем - два медведя-подростка - все же доставляет головную боль.

Галерея: Урон, нанесенный медведями

Медвежата-подростки, похоже, рано остались без матери и так и не освоили до конца навыки добывания пропитания, именно поэтому они отправляются за пищей к домам людей.

"Медведи бродят по дворам, заглядывают в окна, что подтверждают отпечатки лап на стеклах, царапают стены, не боятся автомобилей и пугают местных жителей.

То, что медведи пытались проникнуть в помещения, уже указывает на то, что речь идет о реальной угрозе людям, что нельзя игнорировать", - ранее заявила Гита Строде, директор Департамента охраны природы.

Какое решение могут предложить жителям края? В данном вопросе общественность поделилась на два лагеря: кто-то считает, что решение устранить животных - оптимальное, а кто-то - крайнее.

"Просто принять решение застрелить - неправильно.