Пт, 1.10.2021
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Валдис Затлерс, экс-президент

Фото ⟩ Заглядывают в окна и пытаются попасть в дома: жителей Валкского края терроризируют медведи

ФОТО: Kanāls "ReTV".

Охотники Валкского края выразили готовность координировать отпугивание медведей при помощи световых и шумовых холостых патронов, сообщает канал ReTV.

Однако выстрелы и запугивание не действуют на животных долго. 

Управляющий Вийциемской шишкосушилкой Иварс Палейс рассказал ReTV, что во двор соседки медведи наведывались аж три раза за день и женщина даже сменила место жительства из-за частых дерзких гостей. Пока вопрос с животными не решен, она не вернется домой. 

Специалисты Управления охраны природы в Валкском крае определили две медвежьи семьи. Мама-медведица с двумя медвежатами не такие смелые. Пчелиные ульи они стараются навестить по ночам, в свою очередь второй тандем - два медведя-подростка - все же доставляет головную боль. 

Галерея: Урон, нанесенный медведями

Медвежата-подростки, похоже, рано остались без матери и так и не освоили до конца навыки добывания пропитания, именно поэтому они отправляются за пищей к домам людей.

"Медведи бродят по дворам, заглядывают в окна, что подтверждают отпечатки лап на стеклах, царапают стены, не боятся автомобилей и пугают местных жителей.

То, что медведи пытались проникнуть в помещения, уже указывает на то, что речь идет о реальной угрозе людям, что нельзя игнорировать", - ранее заявила Гита Строде, директор Департамента охраны природы.

Какое решение могут предложить жителям края? В данном вопросе общественность поделилась на два лагеря: кто-то считает, что решение устранить животных - оптимальное, а кто-то - крайнее. 

"Просто принять решение застрелить - неправильно.

Если мы хотим, чтобы этот вопрос решился гуманно - как для людей, так и для животных", - говорит Елена Румянцева, глава общества по защите животных.


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