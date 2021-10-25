Сейм концептуально одобрил проект госбюджета на 2022 год
Сейм сегодня концептуально одобрил проект госбюджета на 2022 год.
Сейм сегодня концептуально одобрил проект госбюджета на 2022 год.
Во втором, окончательном чтении Сейм планирует рассмотреть проект госбюджета 15 ноября.
Согласно законопроекту, доходы консолидированного бюджета в следующем году составят 10,6 млрд евро, расходы - 12,4 млрд евро.
В бюджете 2022 года предусмотрены значительные средства для повышения зарплат медиков, работников сферы образования и внутренних дел. Также запланированы крупные дополнительные средства для укрепления национальной безопасности и других приоритетных мер.
Одним из приоритетов в налоговой сфере в следующем году будет снижение налогового бремени. Максимальный дифференцированный необлагаемый минимум, а также необлагаемый минимум пенсий с 1 января 2022 года составит 350 евро, а с 1 июля - 500 евро в месяц, и на эти цели запланировано 93,8 млн евро.
По сравнению с 2021 годом в госбюджете на 2022 год предусмотрено увеличение доходов на 1,078 млрд евро, расходов - на 1,642 млрд евро. Доходы основного бюджета в 2022 году запланированы в размере 7,47 млрд евро, расходы - 9,263 млрд евро. Расходы основного бюджета по сравнению с 2021 годом увеличатся на 1,417 млрд евро, или 18,1%.
Доходы и расходы специального бюджета социального страхования прогнозируются в размере 3,438 млрд евро и 3,387 млрд евро соответственно. По сравнению с 2021 годом расходы социального бюджета увеличатся на 214,5 млн евро, или 6,8%.
Сценарий среднесрочного макроэкономического развития на 2021-2024 годы предусматривает рост валового внутреннего продукта (ВВП) Латвии в 2021 году на 3,7%, в 2022 году - на 5%, в 2023 году - на 3,5%, в 2024 году - на 3,4%.
Сценарий среднесрочного макроэкономического развития основан на предположении о том, что развитие экономики в 2021 и 2022 годах будет определяться успешным преодолением кризиса из-за "Covid-19" в мире и в основных странах-партнерах Латвии по внешней торговле, а также улучшением настроений потребителей.
Среднегодовая инфляция в 2021 году прогнозируется в размере 2%, в 2022 году - 2,4%, а в 2023 и 2024 годах - 2%.
В связи с быстрым ростом экономики уровень безработицы в Латвии в 2021 году снизится до 7,9%, в 2022 году - до 7%.
Прирост средней брутто-зарплаты в этом году прогнозируется в размере 8% - до 1 234 евро. В следующем году рост зарплат может составить 6%.