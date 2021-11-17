Правительство увеличит объем поддержки пострадавшему от Covid-19 бизнесу

Согласно опубликованной Министерством экономики информации, максимальная сумма поддержки увеличена со 100 000 евро до 250 000 евро в месяц. По данным Службы государственных доходов, на получение этой поддержки могут претендовать приблизительно 100 компаний.
Предусматривается, что помощь будет установлена в размере 30% от общей суммы валовой заработной платы на предприятии, с которой были рассчитаны налоги на рабочую силу, включая обязательные взносы социального страхования работодателя, в июле, августе и сентябре 2021 года, но не более чем 250 000 евро каждый месяц предоставления поддержки, при этом общая сумма поддержки не должна превышать 1,8 млн евро для группы связанных лиц.
Чтобы обеспечить более масштабную помощь крупному бизнесу, на реализацию программы поддержки будет выделено дополнительно 30 млн евро, таким образом, общий объем финансирования программы составит 808,8 млн евро.