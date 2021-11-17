Правительство увеличит объем поддержки пострадавшему от Covid-19 бизнесу

Согласно опубликованной Министерством экономики информации, максимальная сумма поддержки увеличена со 100 000 евро до 250 000 евро в месяц. По данным Службы государственных доходов, на получение этой поддержки могут претендовать приблизительно 100 компаний.

Предусматривается, что помощь будет установлена в размере 30% от общей суммы валовой заработной платы на предприятии, с которой были рассчитаны налоги на рабочую силу, включая обязательные взносы социального страхования работодателя, в июле, августе и сентябре 2021 года, но не более чем 250 000 евро каждый месяц предоставления поддержки, при этом общая сумма поддержки не должна превышать 1,8 млн евро для группы связанных лиц.