2 декабря в одном абзаце ⟩ Обрушение крыши на Рижском вокзале, двухэтажный Lidl и госдеп в гостях у RUS TVNET

Сегодня обрушился подвесной потолок в одном из кафе Рижского железнодорожного вокзала - эвакуировали 100 человек, начато уголовное дело. По счастью, жертв в этом ЧП нет! И это даже не единственное, что произошло за сегодня.
События дня в одном абзаце
Все самое главное об обрушении крыши на вокзале - читайте в нашей подборке. Гостьей спецвыпуска "Кто вам платит?" стала... представитель Госдепартамента США Андреа Калан! Обсудили российских военных у границ Украины, возможный диалог с Лукашенко и другие страшные вещи. Коронавирус не дремлет, хоть и хотелось бы - омикрон (это который не рэпер), будь он хоть сколько опасен, стал причиной целой лавины шуток. Но шутки шутками, а несколько латвийцев из-за него буквально застряли в Африке. Спасение же от коронавируса остается тем же, что и раньше - прививки, хоть против них и возникают сомнительные личности вроде доктора Эндрю Уэйкфилда. Второй вариант - лекарства, и одно из них может оказаться действенным даже против омикрона. Тем временем некоторые родители оказались в недоумении: их детей не пускают на мероприятия и в магазины. В волости Страупе автомобиль с семьей из четырех человек въехал в реку. История, достойная кино и даже связанная с ним - писательница попросила прощения у мужчины, который отсидел 16 лет за ее изнасилование и оказался невиновным. Нестыковки заметил продюсер экранизации мемуаров писательницы. Менее справедливый инцидент произошел в Австрии - там пациенту ампутировали не ту ногу.
Все обсуждают
Открылся 16-й магазин Lidl в Латвии! Более того - это первый 2-этажный супермаркет сети концепции "метрополия" в Латвии, и он будет работать ежедневно с 7:00 до 23:00 в "зеленом режиме".
Чем себя порадовать?
Настоящим местным интернет-хитом стал обитающий на Адажском полигоне кот, умудрившийся попасть на одну фотографию с генсеком НАТО во время его визита в Латвию. Кот - он и перед Йенсом Столтенбергом - кот.