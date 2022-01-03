Ассоциация: Маленькие торговцы топливом будут вынуждены покинуть рынок Латвии

По ее словам, в этом году спрос на топливо, скорее всего, сохранится на том же уровне, какой был в 2021 году.

"В то же время сложно прогнозировать, как будет развиваться пандемия с новыми штаммами вируса и введенными из-за этого ограничениями. Прошлый опыт свидетельствует, что спрос падает, когда вводятся дополнительные ограничения, затрагивающие перемещение", - признала Лигере.

Кроме того, сложно прогнозировать, какое влияние на спрос на топливо окажет энергетический кризис, "так как денег у людей столько, сколько есть".

Лигере отмечает, что в то же время сейчас нет индикаций, свидетельствовавших бы о снижении цен на топливо. Она пояснила, что цены на топливо сложно прогнозировать, так как на них прямым образов влияют как глобальные, так и национальные факторы. Среди глобальных факторов - колебания цен на нефть, а также колебание курса евро и доллара, цены на биотопливо, в свою очередь национальные факторы - это налоги.

Например, если в 2020 году средняя стоимость биотоплива составляла 954,78 долларов за тонну, то в 2021 году оно стоило уже 1670 долларов за тонну. В прошлом году цены была в 1,7 раза выше, чем годом ранее. К бензину 95-й марки биотопливо нужно добавлять в размере 10%, в свою очередь к дизельному топливу в летний период - 7%.

Лигере отмечает, что в 2022 году продолжится борьба участников рынка за каждого клиента и каждый литр.