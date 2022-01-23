На решение Covid-проблем в здравоохранении Латвия и еще 18 стран ЕС получат 385,5 млн евро

Эта сумма была перечислена в дополнение к 132,7 млн евро, выплаченным авансом из ФСЕС в 2020 году по запросу государств-членов. На тот момент заявки на поддержку ФСЕС подали 17 государств-членов и три страны-кандидата: Австрия, Бельгия, Хорватия, Чехия, Эстония, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Португалия, Румыния и Испания; Албания, Черногория и Сербия.

По заявлению ЕК, в контексте вызванной Covid-19 чрезвычайной ситуации в области здравоохранения финансовая поддержка ФСЕС по защите общественного здоровья используется для оказания медицинской помощи, закупки вакцин, вакцинации и ее администрирования, закупки средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, расходов на медицинский уход, лабораторные исследования, экстренную поддержку населения и меры по профилактике, мониторингу и контролю за распространением заболевания.

Из стран-кандидатов, которые подали заявку на поддержку ФСЕС, в конце 2021 года ее получили Албания и Черногория, в то время как Сербия находится в процессе подписания соглашения, после чего ожидается выплата помощи.

В марте 2021 года ЕК предложила 17 государствам-членам и трем странам-кандидатам пакет финансовой поддержки в размере почти 530 млн евро от ФСЕС для борьбы с чрезвычайной ситуацией, вызванной коронавирусом в области общественного здравоохранения. Это предложение было одобрено Советом ЕС и Европейским парламентом 20 мая 2021 года.