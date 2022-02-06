Вс, 6.02.2022
В тот единственный момент я отвел от него взгляд, и малыш упал в колодец. Я не спал ни минуты. Отец Райана, упавшего в колодец в Марокко
Отец Райана, упавшего в колодец в Марокко

Rīgas satiksme закупит новые автобусы за 31,5 млн евро

Иллюстративное фото ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Новые 88 автобусов Solaris обойдутся Rīgas satiksme в 31 миллион евро, экономия составит 10%.

Согласно рамочному договору на поставку автобусов от 2013 года и дополнительному договору 2018 года, Solaris Bus & Coach обязалась до июня 2020 года поставить Rīgas satiksme 88 низкопольных автобусов.

Поставки не были осуществлены вовремя. Стороны давно ведут переговоры о способах продолжения поставок. По итогам переговоров 2021 годы Solaris подтвердил готовность выполнить взятые на себя обязательства, а также уплатить договорную неустойку.

Общая стоимость 88 автобусов составляет 34 980 000 евро. Штраф за задержку поставки - 3 498 000 евро или 10%. Оставшаяся сумма платежа составляет 31 482 000 евро. Rīgas satiksme должна выплатить указанную сумму в течение 10 лет.

Все 88 автобусов будут иметь длину 18 метров и низкие полы. В одном автобусе будет 37 сидячих и 137 стоячих мест.

В настоящее время средний возраст автобусов в Rīgas satiksme составляет почти 14 лет, с новой поставкой он уменьшится до 9,5 лет.


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