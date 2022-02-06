Rīgas satiksme закупит новые автобусы за 31,5 млн евро

Согласно рамочному договору на поставку автобусов от 2013 года и дополнительному договору 2018 года, Solaris Bus & Coach обязалась до июня 2020 года поставить Rīgas satiksme 88 низкопольных автобусов.

Поставки не были осуществлены вовремя. Стороны давно ведут переговоры о способах продолжения поставок. По итогам переговоров 2021 годы Solaris подтвердил готовность выполнить взятые на себя обязательства, а также уплатить договорную неустойку.

Общая стоимость 88 автобусов составляет 34 980 000 евро. Штраф за задержку поставки - 3 498 000 евро или 10%. Оставшаяся сумма платежа составляет 31 482 000 евро. Rīgas satiksme должна выплатить указанную сумму в течение 10 лет.

Все 88 автобусов будут иметь длину 18 метров и низкие полы. В одном автобусе будет 37 сидячих и 137 стоячих мест.