Rīgas satiksme закупит новые автобусы за 31,5 млн евро
Новые 88 автобусов Solaris обойдутся Rīgas satiksme в 31 миллион евро, экономия составит 10%.
Новые 88 автобусов Solaris обойдутся Rīgas satiksme в 31 миллион евро, экономия составит 10%.
Согласно рамочному договору на поставку автобусов от 2013 года и дополнительному договору 2018 года, Solaris Bus & Coach обязалась до июня 2020 года поставить Rīgas satiksme 88 низкопольных автобусов.
Поставки не были осуществлены вовремя. Стороны давно ведут переговоры о способах продолжения поставок. По итогам переговоров 2021 годы Solaris подтвердил готовность выполнить взятые на себя обязательства, а также уплатить договорную неустойку.
Общая стоимость 88 автобусов составляет 34 980 000 евро. Штраф за задержку поставки - 3 498 000 евро или 10%. Оставшаяся сумма платежа составляет 31 482 000 евро. Rīgas satiksme должна выплатить указанную сумму в течение 10 лет.
Все 88 автобусов будут иметь длину 18 метров и низкие полы. В одном автобусе будет 37 сидячих и 137 стоячих мест.
В настоящее время средний возраст автобусов в Rīgas satiksme составляет почти 14 лет, с новой поставкой он уменьшится до 9,5 лет.