"Rīgas Brīvostas Flote" продолжит укреплять конкурентоспособность латвийских портов

«Улучшение технических ресурсов «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» связано с нашими планами по оказанию портовых технических услуг в любом латвийском порту, который в них нуждается. Наш опыт и качество навигационных и гидрографических услуг уже оценили несколько латвийских портов, с которыми у нас налажено хорошее сотрудничество. Мы считаем, что с имеющимися ресурсами можно эффективно оказывать услуги централизованно – таким образом, порты могут развиваться в тех направлениях, где они могут облегчить привлечение грузов и клиентов, доверив техническое обслуживание профессионалам своего дела. Объединив усилия, мы определенно сможем добиться большего и, таким образом, усилить общую конкурентоспособность латвийских портов», — отметил Каспарс Озолиньш, член правления SIA «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE».

«RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» может оказывать технические услуги, такие как услуги в сфере гидрографии, обслуживания технических средств навигации, зимней навигации, аренды судов, аварийно-спасательных работ, и другим портам в соответствии с объемом, разрешенным нормативными актами.

Планы модернизации предприятия «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» будут основаны на освоении и внедрении на практике новейших решений, инноваций и технологий, поддерживая устойчивое и экологически безопасное развитие предприятия. «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» планирует стать самым качественным поставщиком портовых технических услуг, а также, следуя «зеленому курсу», снизить воздействие своей деятельности на окружающую среду — например, планируется приобретение еще одного универсального гидрографического судна, которое можно использовать для гидрографических, навигационных и ледокольных работ. Подобная инвестиция является экологически и экономически обоснованной. Также в ближайшие годы «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» собирается перейти на использование альтернативных энергетических решений при оказании услуг. Кроме того, внедрение инновационных технологий и решений предусмотрено и при предоставлении и других услуг, например в сфере гидрографии.

В рамках разработки операционной стратегии SIA «RĪGAS FRĪVOSTAS FLOTE» на 2022-2026 годы был сделан вывод о том, что положительные показатели деятельности предприятия и имеющиеся технические ресурсы позволяют с оптимизмом смотреть на возможность как модернизации существующего флота, так и расширения сферы деятельности общества капитала. Кроме того, это направление развития предприятия имеет не только финансовое обоснование, но и согласуется с положениями нормативных актов и общей политикой развития транспорта Латвии.

При разработке документа планирования учитывалась как оценка целей, достигнутых в предыдущий период, так и национальные руководящие принципы развития единой транспортной системы на 2021–2027 годы. В процессе разработки стратегии были учтены мнения латвийских портовых управлений, отраслевого министерства и экспертов отрасли.

SIA «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» является созданным в 2010 году обществом капитала, принадлежащим Управлению Рижского Свободного порта. На предприятии работает более 100 человек, все из которых являются профессионалами своего дела. SIA «RĪGAS BRĪVOSTAS FLOTE» владеет ледоколами, буксирами, гидрографическими судами, лоцманскими судами, техническими судами и катерами, а также наземным транспортом и специальной техникой.