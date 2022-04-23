Балтийские столицы. Где быстрее всего растут цены на топливо?

На АЗС Circle K в Риге на ул. Краста цена бензина 95-й марки выросла на 1,1% до 1,794 евро за литр, цена дизтоплива - на 3,3% до 1,854 евро за литр.

На АЗС Circle K в Вильнюсе на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки снизилась на 0,6% до 1,679 евро за литр, а цена дизтоплива - на 1,1% до 1,739 евро за литр.

На заправочных станциях Circle K в Таллине бензин 95-й марки подорожал на 2,2% - до 1,839 евро за литр, а цена дизельного топлива выросла на 1,1% до 1,799 евро за литр.

В конце рабочей недели самый дорогой бензин был в Таллине, самый дешевый - в Вильнюсе. В Риге была самая высокая цена на дизельное топливо, а самым дешевым оно было в Вильнюсе.

Цены на автогаз в Риге в течение недели не изменились - 0,795 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подорожал на 1% до 0,709 евро, в Таллине подешевел на 1,1% до 0,709 евро за литр.