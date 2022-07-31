Исследование: Санкции больно бьют по российской экономике

В отчете говорится, что российский президент Владимир Путин, чтобы спасти российскую экономику, прибегал к неустойчивым и драматическим интервенциям в налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик . В целом бюджет российского правительства впервые достиг дефицита, а финансовое положение Кремля "намного, намного сложнее, чем можно было бы себе представить".

Что касается российских финансовых рынков, то их перспективы на будущее являются одними из самых слабых в мире, поскольку возможности для привлечения инвестиций, важных для восстановления экономики, очень ограничены.

Немного статистики

"С момента начала вторжения России в Украину отчеты Кремля об экономике стали очень избирательными, активно исключая негатив и показывая только те показатели, которые являются положительными", - говорится в исследовании.

"Выбранная Путиным статистика громко муссируется во всех СМИ, а также используется местными экспертами, которые используют эти положительные данные, чтобы делать прогнозы на будущее, преувеличенно нереалистичные, но приятные для ушей Кремля",

- отмечают исследователи Йельского университета.

Данные по промышленному производству в России за июнь показывают, что ситуация была гораздо более неприятной, чем годом ранее.

Например, объем производства в автомобильной промышленности упал на 89%, а в производстве оптических кабелей - на 80%.

Чего ждать российской экономике?

Исследователи считают, что у России мало шансов "выйти победителем из экономической трясины", если Запад и дальше будет един в своих санкциях.