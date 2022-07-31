Исследователи Йельского университета пришли к выводу, что российская экономика из-за введенных санкций несет значительные потери, хотя в публичном пространстве Москва часто даже высмеивает экономические меры, введенные западными странами.
Исследование: Санкции больно бьют по российской экономике
Исследователи говорят, что их работа ставит под сомнение утверждения Москвы о том, что "России от санкций ни тепло, ни холодно" и что "страны Запада сами больше страдают от экономической войны".
О чем исследование?
Группа экспертов Йельского университета для измерения экономической активности через пять месяцев после начала военных действий использовала ключевые данные о потреблении и информацию о международной торговле России.
Исследователи установили, что положение РФ как экспортера товаров народного потребления сильно искажено, так как экспортеры вынуждены переориентироваться с Европы на Азию. Между тем в сфере импорта наблюдается очень неприятная ситуация, так как России приходится сталкиваться с большими проблемами в получении важных технологий, комплектующих и сырья.
"Внутреннее производство в России может быть остановлено, потому что у него нет возможности заменить потерянный бизнес, продукты и таланты. Отсутствие импорта в сфере российских инноваций и производства привело к росту цен и гневу потребителей",
- отмечают авторы исследования.
С начала войны Россию покинуло более 1000 глобальных компаний, их деятельность позволяла России обеспечивать до 40% валового внутреннего продукта.
В отчете говорится, что российский президент Владимир Путин, чтобы спасти российскую экономику, прибегал к неустойчивым и драматическим интервенциям в налогово-бюджетной и денежно-кредитной политик . В целом бюджет российского правительства впервые достиг дефицита, а финансовое положение Кремля "намного, намного сложнее, чем можно было бы себе представить".
Что касается российских финансовых рынков, то их перспективы на будущее являются одними из самых слабых в мире, поскольку возможности для привлечения инвестиций, важных для восстановления экономики, очень ограничены.
Немного статистики
"С момента начала вторжения России в Украину отчеты Кремля об экономике стали очень избирательными, активно исключая негатив и показывая только те показатели, которые являются положительными", - говорится в исследовании.
"Выбранная Путиным статистика громко муссируется во всех СМИ, а также используется местными экспертами, которые используют эти положительные данные, чтобы делать прогнозы на будущее, преувеличенно нереалистичные, но приятные для ушей Кремля",
- отмечают исследователи Йельского университета.
Данные по промышленному производству в России за июнь показывают, что ситуация была гораздо более неприятной, чем годом ранее.
Например, объем производства в автомобильной промышленности упал на 89%, а в производстве оптических кабелей - на 80%.
Чего ждать российской экономике?
Исследователи считают, что у России мало шансов "выйти победителем из экономической трясины", если Запад и дальше будет един в своих санкциях.
"Утверждения о том, что экономика РФ полностью восстановилась и даже стала сильнее [чем до войны], не имеют под собой фактических оснований. Понятно, что объективные данные показывают, что российская экономика сокращается, и сейчас не время этим гордиться", - говорится в сообщении.
В освою очередь, в другом исследовании, проведенном Германским институтом международной политики и политики безопасности, также говорится, что российская экономика развивалась не так хорошо, как хотелось бы Кремлю, хотя первоначально хорошо выдержала санкции.
"Эффект санкций - это только начало - в России нарастают проблемы с цепочками поставок, спрос также начинает падать. В долгосрочной перспективе российская экономика станет гораздо более примитивной, и она частично исключит сектор международной торговли", - говорят немецкие исследователи.
"Чтобы избежать социальной напряженности, правительству придется вмешаться и поддержать российский бизнес. Это, в свою очередь, приведет к усилению протекционизма, а экономика фактически перейдет под полный контроль государства", - говорится в исследовании.
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