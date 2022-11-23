Проект Solaris: в ЕС и Британии изучают перспективы добычи электроэнергии прямо из космоса

В сентябре во время демонстрации в компании Airbus в Мюнхене инженерам удалось перекачать 2 кВт энергии, полученной от солнечных батарей, по беспроводной связи на коллекторы, расположенные на расстоянии более 30 метров.

Передача гигаватт энергии на тысячи километров будет большим рывком вперед, но, по словам Жана Доминика Косте из аэрокосмического подразделения Airbus, этого можно достичь постепенно, небольшими шагами.

"Наша команда ученых не нашла никаких технических препятствий, которые помешали бы нам получать солнечную энергию из космоса", - сказал он.

Два киловатта электроэнергии были переданы по беспроводной связи от вертикальной металлической панели справа к другой панели на другом конце помещения. В космосе придется передавать в миллион раз больше энергии на расстояние в миллион раз больше Фото: BBC

Доктор Рэй Симпкин, главный научный сотрудник компании Emrod, разработавшей систему беспроводной передачи энергии, считает, что технология безопасна.

"Ничего не сгорит, - сказал он в интервью Би-би-си. - Энергия распределяется на такой большой площади, что даже при пиковой интенсивности в центре луча она не будет представлять опасности для животных или людей".

США, Китай и Япония также продвинулись в гонке по разработке космической солнечной энергетики, и ожидается, что в ближайшее время они объявят о собственных планах. Отдельно от предложения ЕКА, в Великобритании была создана компания Space Solar. Она обещает продемонстрировать принципиальную возможность использования энергии из космоса в течение шести лет, а в течение девяти - организовать коммерческую эксплуатацию.

Фото: BBC

Независимо от планов ЕКА правительство Великобритании пришло к выводу, что к 2040 году можно будет создать спутник, способный производить столько же электроэнергии, сколько обычная электростанция - около 2 ГВт. Это в целом совпадает с оценками ЕКА, но по мнению доктора Вижендрана, при достаточном финансировании и политической поддержке этот результат можно получить в течение десятилетия.