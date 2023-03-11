Главное за 11 марта ⟩ Ледяной дождь в Латвии, заявление на Дану Бйорк и переименование России

В субботу в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась до 19 сантиметров, и в прошлый раз таким глубоким снег в Риге был в середине декабря, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

За рубежом:

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру Денису Шмыгалю "проработать" этот вопрос, пишет "Медуза".

Папа Франциск заявил, что за войной против Украины стоят интересы не только России, но и нескольких современных "империй".

Американская академия кинематографических искусств и наук отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить на вручении премии "Оскар", которая состоится вечером в грядущее воскресенье.

Российская армия и власти строят укрепления в глубоком тылу страны. То же происходит в районах, которые вряд ли когда-либо станут местом боевых действий, считают аналитики Американского института изучения войны (ISW).

Правительство Пакистана может поставить Украине десятки танков T-80UD, однако такое соглашение старается не допустить руководство России, сообщает индийское издание Firstpost.

Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", объявил в пятницу, 10 марта, об открытии новых вербовочных центров в 42 городах России.

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