Пока Латвия замерзала под ледяным дождем, в Украине решили переименовать Россию. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 11 марта ⟩ Ледяной дождь в Латвии, заявление на Дану Бйорк и переименование России
Новости Латвии:
В субботу, 11 марта, местами в Латвии идет ледяной дождь, выпал сильный снег и замерзли окна. Жители активно делятся в соцсетях фото происходящего во время стихии.
Бывший директор Рижского русского театра им. М. Чехова Эдуард Цеховал отправил в прокуратуру заявление, в котором обвинил в клевете нынешнего директора театра Дану Бйорк.
Программа Zebra отправилась на улицу Юглас к мебельному магазину IKEA, чтобы проанализировать сомнительные дорожные знаки. Несколько неправильно расставленных дорожных знаков на дороге подрывают веру в них в целом.
На минувшей рабочей неделе в Риге цены на топливо снизились, в Таллине не изменились, а в Вильнюсе динамика цен была разной.
Ресторан группы ресторанов THE CATCH FAMILY в Берлине под названием November Brasserie в прошлом году стал первым принадлежащим латвийцам предприятием общественного питания, включенным в список ресторанов, рекомендованных гидом Мишлен, пишет Dienas Bizness со ссылкой на руководителя и основателя THE CATCH FAMILY Александра Слобина.
Семья уроженки Латвии в Ирландии находится в бедственном положении - после нескольких лет проживания в доме Донабейте они вынуждены покинуть это место, сообщает портал Baltic Ireland.
В субботу в центре столицы толщина снежного покрова увеличилась до 19 сантиметров, и в прошлый раз таким глубоким снег в Риге был в середине декабря, свидетельствуют данные Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.
За рубежом:
Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию о переименовании России в Московию и поручил премьеру Денису Шмыгалю "проработать" этот вопрос, пишет "Медуза".
Папа Франциск заявил, что за войной против Украины стоят интересы не только России, но и нескольких современных "империй".
Американская академия кинематографических искусств и наук отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в возможности выступить на вручении премии "Оскар", которая состоится вечером в грядущее воскресенье.
Российская армия и власти строят укрепления в глубоком тылу страны. То же происходит в районах, которые вряд ли когда-либо станут местом боевых действий, считают аналитики Американского института изучения войны (ISW).
Правительство Пакистана может поставить Украине десятки танков T-80UD, однако такое соглашение старается не допустить руководство России, сообщает индийское издание Firstpost.
Евгений Пригожин, основатель ЧВК "Вагнер", объявил в пятницу, 10 марта, об открытии новых вербовочных центров в 42 городах России.
Интересное чтиво:
Полный боли пост писателя Владиса Спаре в Facebook о смерти супруги Лиените Спаре шокировал не только его друзей и знакомых. Не только потому, что Лиените Спаре ушла, но и потому, как она ушла - одна, без возможности проститься. Владису не позволили зайти в палату к Лиените.
Иво Юрак, бывший офицер Сил обороны Эстонии, погибший в Украине, несколько месяцев назад был в отпуске на родине, и в это время он передавал знания, полученные им на поле боя в Украине.
В сегодняшней передаче Kuuuurija мы поговорим с женщиной, устроившейся работать в ласнамяэский магазин Mere, условия труда в котором были настолько плохими, что она буквально умирала на работе.
Модель из Латвии Виктория Уайлд, известная за границей как латвийская Барби, вложила в свою внешность десятки тысяч евро, и результат ее преображения практически никого не оставляет равнодушным. В ток-шоу Zilonis studijā ("Слон в студии") Виктория раскрывает, из-за чего она изменилась до неузнаваемости.
9 марта свой день рождения отметил российский музыкант Noize MC (наст. имя - Иван Алексеев). Рассказываем некоторые факты об этом исполнителе в рамках рубрики "Звезда недели".
Накануне нового сезона чемпионата Латвии по футболу TVNET опросил всех главных тренеров клубов, задав им один конкретный вопрос - кто станет чемпионом Латвии в сезоне 2023 года? В ответах доминировал один вариант.
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