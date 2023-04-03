Понедельник, 3 апреля, отметился сразу двумя актами вандализма: раскрашивание памятника Пушкину и нападение на Музей оккупации. Но кроме этого за сегодня произошло очень много событий, о которых можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Главное за 3 апреля ⟩ Нападения вандалов на памятник Пушкину и Музей оккупации, интервью Вайкуле и вечер Парфенова
Новости Латвии:
В ночь на понедельник, 3 апреля, неизвестные раскрасили памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину в парке Кронвалда в Риге, сообщили RUS TVNET в Госполиции.
В ночь на понедельник, 3 апреля, здание Музея оккупации в Старой Риге, по адресу: площадь Латышских стрелков, 1, атаковали вандалы - повреждены стеклянные части на фасаде музея на площади около 17 квадратных метров, сообщают представители музея.
Чтобы обойти санкции ЕС, наложенные на режимы Лукашенко и Путина, древесина ввозится в Европу по поддельным кыргызско-казахстанским сертификатам. В продолжение международного журналистского расследования, в котором также участвует Re:Baltica, выяснилось, что к этим схемам причастна польская компания, владельцем которой является бизнесмен из Даугавпилса.
Латвийская певица Лайма Вайкуле дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала о своем отношении к Советскому Союзу, русофобии в Латвии и Максиме Галкине.
В Риге 31 марта сдан в эксплуатацию Саркандаугавский путепровод над железнодорожной веткой Рига - Скулте, сообщил вице-мэр Риги Вилнис Кирсис в Twitter.
В понедельник, 3 апреля, в Гризинькалнcе произошло столкновение трех автомобилей, в результате чего одна из машин перевернулась на крышу. Портал TVNET связался с Государственной полицией для выяснения обстоятельств инцидента.
Женщина утверждает, что двое подростков, увидев проезжающую мимо школы в Иманте Audi A5, выпрыгнули прямо перед автомобилем. Автовладелице удалось затормозить, и столкновения не произошло, но, по ее словам, у молодых людей был план вымогательства денег, сообщает Degpunktā.
О проблеме бобров в Латвии говорят уже несколько десятилетий. Из-за построенных ими плотин затапливаются сельскохозяйственные и лесные угодья, а поваленные деревья означают материальный ущерб.
У яркого стилиста Жанны Дубской есть взрослая дочь, но их никогда не видели вместе на светских мероприятиях. В передаче "Знаменитости. Без фильтра" Дубска объяснила, почему так.
За рубежом:
Украина, радикальные россияне, выступающие против войны, или сам Пригожин - тот, который не муж Валерии. Rus.Postimees собрал все обсуждаемые версии того, кому была выгодна показательная расправа над пропагандистом Кремля Максимом Фоминым.
Дарья Трепова 1997 года рождения задержана в России по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
Украинское командование уверяет, что штурмующие последние семь месяцев Бахмут российские войска и наемники группы "Вагнер" еще очень далеки от установления контроля над городом.
1 апреля вечером в Каунасе состоялся международный турнир по боксу, победителем которого (в весовой категории до 63,5 кг) стал украинец Данило Заморило. На церемонию награждения 21-летний Заморило вышел с флагом Украины на плечах. Однако спустя несколько минут организаторы попросили спортсмена убрать флаг.
В Финляндии на состоявшихся в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборах победила оппозиционная консервативная партия Национальная коалиция, поэтому социал-демократ Санна Марин, согласно результатам выборов, должна будет покинуть пост премьер-министра.
Государственный секретарь при премьер-министре по вопросам солидарной и социальной экономики и общественной жизни Марлен Шьяппа столкнулась с критикой от коллег после появления на обложке журнала Playboy, сообщает CNN.
В Польше в воскресенье, 2 апреля, тысячи людей провели демонстрацию, чтобы защитить репутацию покойного католического священника Иоанна Павла II от обвинений в сексуальных преступлениях, совершенных священнослужителями во время его пребывания на посту архиепископа Кракова.
Интересное чтиво:
Плашка "Выкуплено" на странице творческого вечера российского журналиста и телеведущего Леонида Парфенова в Риге появилась еще за несколько дней до мероприятия. Не меньшим спросом перед выступлением пользовались и экземпляры книги "Намедни. Наша эра. 1961-1970", которую Парфенов и прибыл представлять. Рассказы о былом (и как оно похоже на настоящее), общение со зрителями, шутки, пение, чтение наизусть Толстого, Башлачева, Оксимирона и Noize MC - вечер 1 апреля в Splendid Palace походил на микс всей деятельности Парфенова последних лет, но одновременно оказался и чем-то бóльшим.
1 апреля в "Арена Рига" впервые в Латвии состоялось большое эротическое аквашоу "Искушение". В этот вечер прошло цирковое шоу на воде с откровенными костюмами артисток и огромным бассейном на 170 тонн, который украшал 24-метровый световой фонтан.
Рейнис Познякс - один из самых известных волонтеров Латвии, который в 2022 году получил почетный национальный титул "Человек Европы". Сразу после начала войны он с друзьями собрал деньги на покупку нескольких джипов для украинских военных и отогнал их в Украину. А потом понял, что этого мало. Рейнис бросил клич в Twitter с призывом жертвовать деньги на покупку машин. Идея волонтера переросла в целое народное движение, которое назвали Twitter-конвой.
Гаага - один из европейских городов, по улицам которого курсирует общественный транспорт с национальными символами Украины и QR-кодом для пожертвований. 24 февраля этого года такой появился и в Риге. Поговорили с авторами идеи - украинскими дипломатами Виталием Литвиным и Олегом Вербовым.
Осенью прошлого года президент поставил перед новым Сеймом цель - сократить отставание от соседних стран. Требование перемен читается и в результатах выборов, так как большое количество избирателей проголосовало за новые политические силы. Но пока эксперты не видят улучшения работы правительства, поэтому предупреждают, что недовольство в обществе будет только расти. Если политики этого не учтут, возможны даже внеочередные выборы, сообщает программа TV3 Nekā personīga.
Самый лучший товар - самый дешевый. По такому принципу закупаются в сельских продовольственных магазинах в отличие от больших городов, где покупатели выбирают конкретный продукт вне зависимости от цены, рассказывает Янис Лауга - один из семи владельцев сельских магазинов. Важнейшим фактором выживания маленьких сельских магазинов является алкоголь. Если бы его запретили продавать, большая часть сельских магазинов пропала бы с карты.
Житель Аудру Ааво Кульдсаар обязан своей жизнью Симоне, которую когда-то забрал из приюта. Семь лет назад хозяина сморил послеполуденный сон, но его четвероногий друг отчаянно пытался его разбудить. Приподнявшийся с дивана хозяин чуть не потерял сознание, поскольку уровень сахара в его крови упал до единицы.
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Скоро Пасха, а стало быть - время красить яйца. Конечно, сегодня можно зайти в любой супермаркет, купить там пакетики со всевозможными наклеечками, красителями и другими "прибамбасами" для окрашивания пасхальных яиц и, что называется, не заморачиваться. Но...
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