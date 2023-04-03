Главное за 3 апреля ⟩ Нападения вандалов на памятник Пушкину и Музей оккупации, интервью Вайкуле и вечер Парфенова

Женщина утверждает, что двое подростков, увидев проезжающую мимо школы в Иманте Audi A5, выпрыгнули прямо перед автомобилем. Автовладелице удалось затормозить, и столкновения не произошло, но, по ее словам, у молодых людей был план вымогательства денег, сообщает Degpunktā.

О проблеме бобров в Латвии говорят уже несколько десятилетий. Из-за построенных ими плотин затапливаются сельскохозяйственные и лесные угодья, а поваленные деревья означают материальный ущерб.

У яркого стилиста Жанны Дубской есть взрослая дочь, но их никогда не видели вместе на светских мероприятиях. В передаче "Знаменитости. Без фильтра" Дубска объяснила, почему так.

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Украина, радикальные россияне, выступающие против войны, или сам Пригожин - тот, который не муж Валерии. Rus.Postimees собрал все обсуждаемые версии того, кому была выгодна показательная расправа над пропагандистом Кремля Максимом Фоминым.

Дарья Трепова 1997 года рождения задержана в России по подозрению в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье, 2 апреля, в результате которого погиб пропагандист Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Украинское командование уверяет, что штурмующие последние семь месяцев Бахмут российские войска и наемники группы "Вагнер" еще очень далеки от установления контроля над городом.