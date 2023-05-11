Главное за 11 мая ⟩ Новые кандидаты в президенты, забастовка медиков и обвинения Ушакова в коррупции

Российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе на YouTube раскритиковал возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Причиной нападок телеведущего стал приезд Примадонны на похороны Валентина Юдашкина.

В июне 2022 года 22-летняя Эвелин Дэвис из города Тайлер в штате Техас, США, спустя несколько дней после посещения большого концерта почувствовала себя плохо. Далее последовала 16-дневная кома. А еще спустя несколько дней ей ампутировали руки и ноги. Что случилось с Эвелин?

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Как гром среди ясного неба - Эгил Левитс не будет баллотироваться на пост президента Латвии. И это при том, что о его выдвижении Нацобъединение объявило первым. Что это значит и чего ожидать - об этом и будет статья.

Имантский спортивный центр стоимостью 5,6 миллиона, возле которого начался конфликт между подростками, закончившийся избиением мальчика в ближайшем лесу, как магнит приманивает молодых людей, которые собираются в группы и своим агрессивным поведением и нецензурной бранью пугают местных жителей. Несмотря на то, что произошедшее - случай чрезвычайный, местные признают, что уже долгое время страдают от агрессии подростков. Все свидетельствует о том, что на другой стороне улицы - в заросшем лесном массиве - несовершеннолетние спокойно употребляют алкоголь.

За последние 10 месяцев в Вооруженных силах Латвии из-за несчастных случаев погибли как минимум три человека – комментарий Минобороны и сравнение с Литвой и Эстонией.