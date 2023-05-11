Четверг, 11 мая, был богат на события. Латвия готовится к выборам президента, возле Сейма прошел протест медиков, KNAB обвинил Нила Ушакова во взяточничестве и так далее. О самых важных новостях сегодняшнего дня можно узнать в подборке от RUS TVNET.
Главное за 11 мая ⟩ Новые кандидаты в президенты, забастовка медиков и обвинения Ушакова в коррупции
Новости Латвии:
"Новое Единство" решило выдвинуть на пост президента Латвии кандидатуру многолетнего министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, заявили на пресс-конференции представители объединения партий.
Партия "Прогрессивные" выдвинет на пост президента Латвии эксперта по публичному управлению Элину Пинто, сообщил председатель фракции Каспар Бришкенс на пресс-конференции в четверг.
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) передало в Генеральную прокуратуру дело по обвинению бывшего мэра Риги Нила Ушакова, его тогдашнего заместителя Андриса Америкса и еще нескольких лиц в причинении ущерба в размере около 10 млн евро Рижскому самоуправлению и его капитальному обществу.
Утром в четверг протест медиков у здания Сейма собрал несколько сотен участников.
Старшая дочь Илуты учится в одной из рижских школ, поэтому может пользоваться общественным транспортом бесплатно. Во время одной из поездок девочка не зарегистрировала э-талон, и поэтому контролер потребовала заплатить штраф, сообщает передача Bez Tabu.
В понедельник, 8 мая, сотрудники Государственной полиции задержали группу из пяти лиц, подозреваемых в действиях, направленных на разжигание национальной, этнической, расовой или религиозной ненависти.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину почти полутысяче граждан России МИД Латвии выдал так называемые гуманитарные визы, сообщают "Новости TV3".
Прокуратура передала Земгальскому районному суду в Бауске уголовное дело против молодого человека в связи с изнасилованием несовершеннолетней девушки на выпуском вечере, сообщает агентство LETA.
Старшая дочь Илуты учится в одной из рижских школ, поэтому может пользоваться общественным транспортом бесплатно. Во время одной из поездок девочка не зарегистрировала э-талон, и поэтому контролер потребовала заплатить штраф, сообщает передача Bez Tabu.
В четверг, 11 мая, в Рижский пассажирский порт прибыла многонациональная группа в составе шести кораблей НАТО, созданная в этот день 50 лет назад, сообщает агентство LETA.
В августе российский комик и шоумен Максим Галкин посетит с концертами Латвию. Билеты на его выступления стремительно раскупаются, а потому он обратился к своим поклонникам в Instagram-сторис.
За рубежом:
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что Россия частично достигла целей, которые выдвинула перед собой перед началом полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля прошлого года, пишет "Медуза".
9 мая отмечался День Европы. В честь этого события онлайн-энциклопедия еды и вкуса TasteAtlas опубликовала на своей странице в Facebook карту Европы, на которой изображены особые блюда каждой страны. Что изображено на контуре Латвии?
11 мая в 22:00 в Ливерпуле начнется второй полуфинал 67-го песенного конкурса "Евровидение". Сегодня в нем примут участие 16 стран. Они будут бороться за 10 мест в финале. Среди участников Литва и Эстония.
Российский пропагандист Владимир Соловьев в своей программе на YouTube раскритиковал возвращение Аллы Пугачевой в Россию. Причиной нападок телеведущего стал приезд Примадонны на похороны Валентина Юдашкина.
В июне 2022 года 22-летняя Эвелин Дэвис из города Тайлер в штате Техас, США, спустя несколько дней после посещения большого концерта почувствовала себя плохо. Далее последовала 16-дневная кома. А еще спустя несколько дней ей ампутировали руки и ноги. Что случилось с Эвелин?
Интересное чтиво:
Как гром среди ясного неба - Эгил Левитс не будет баллотироваться на пост президента Латвии. И это при том, что о его выдвижении Нацобъединение объявило первым. Что это значит и чего ожидать - об этом и будет статья.
Имантский спортивный центр стоимостью 5,6 миллиона, возле которого начался конфликт между подростками, закончившийся избиением мальчика в ближайшем лесу, как магнит приманивает молодых людей, которые собираются в группы и своим агрессивным поведением и нецензурной бранью пугают местных жителей. Несмотря на то, что произошедшее - случай чрезвычайный, местные признают, что уже долгое время страдают от агрессии подростков. Все свидетельствует о том, что на другой стороне улицы - в заросшем лесном массиве - несовершеннолетние спокойно употребляют алкоголь.
За последние 10 месяцев в Вооруженных силах Латвии из-за несчастных случаев погибли как минимум три человека – комментарий Минобороны и сравнение с Литвой и Эстонией.
В этом году празднование 9 мая в российском Ивангороде превратилось в грандиозный показ национальной гордости, а к участию в самолюбовании призвали не только граждан России, но и своих ближайших соседей - нарвитян. Мнение журналиста из Нарвы Дианы Харламовой публикует Rus.Postimees.
Обломки, найденные в конце апреля в лесу близ города Быдгощ в западной части Польши, являются обломками российской крылатой ракеты Х-55 - таковы, по данным польской прессы, предварительные выводы экспертов Технологического института ВВС Польши.
В интернете собирает возмущенные комментарии пост о том, что 9 мая таллиннка пришла на военное кладбище с букетом цветов, а ее задержали и выписали штраф в 1200 евро. А все потому, что расцветка этого букета напоминала российский триколор. Журналисты Rus.Postimees выяснили, имел ли такой инцидент место, как на самом деле вела себя обладательница букета и какое наказание ее ждет.
Сегодня, 11 мая, в Ливерпуле состоится второй полуфинал "Евровидения". Букмекеры продолжают делать ставки. По данным букмекерской конторы Smarkets, лидер не изменился - это Швеция с участницей Loreen, пишет "Фокус".
На эти 5 вопросов ответит каждый пятиклассник. А вы сможете?
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