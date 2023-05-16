Главное за 16 мая ⟩ Калининград по-латышски, радость от победы над Чехией и сход трамвая с рельсов

Стая пираний напала на туристов, купавшихся в реке на пляже бразильского курорта. В результате туристы получили неприятные травмы.

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У Юстине Рейниковой 14 мая был день рождения - ей исполнилось семь лет. Только праздника не было, поскольку вечером 5 мая в Роговке девочка пропала и, несмотря на интенсивные недельные поиски, она до сих пор не найдена. Никаких следов - будто бы ребенок испарился. "Незнание нас убивает", - говорит Сандра, приемная мама Юстине. У семьи есть подозрения, что могло произойти.

14 июня Дмитрий Назаров и Ольга Васильева приедут в Ригу со своим спектаклем "L'amour-мур, или Держава набекрень", а перед этим они посетят Даугавпилс и Лиепаю. В эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" они рассказали о том, что ожидает зрителей.

План перехода на эстоноязычное образование рассчитан на 2024-2030 годы. В 2024 году на эстонский язык обучения перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы основной школы. Министерство образования и науки детально распланировало работу по переходу. Rus.Postimees изучил связанные со школьной реформой документы и выяснил, какие проблемы могут возникнуть, какими мерами они будут решены и есть ли у государства план "Б" на случай неудачи.

Любимые многими продукты питания вдруг стали терять в весе, некоторые упаковки уменьшились почти в два раза. Rus.Postimees решил выяснить, что стоит за такими переменами: попытка производителей пережить трудные времена или все-таки нечто другое?

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил DW, сколько времени нужно Киев для вступления в НАТО, о чем надо говорить с россиянами и почему танки на улицах Москвы - неизбежность.

Минобороны России признало гибель двух старших офицеров во время боев неподалеку от Бахмута. В этом месте российские силы отступили под натиском ВСУ.

Перед взлетом самолетов многих авиакомпаний командир воздушного судна сообщает о необходимости выключить телефоны или включить авиарежим. "Проверено.Медиа" пробует ответить на вопрос, действительно ли необходимо так поступать ради безопасности полётов.