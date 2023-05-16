Главное за 16 мая ⟩ Калининград по-латышски, радость от победы над Чехией и сход трамвая с рельсов

Вторник, 16 мая, начался с реакций на вчерашнюю сенсационную победу сборной Латвии над сборной Чехии. Но потом нас захватили новые события: трамвай сошел с рельсов, в Центре госязыка решили по-новому перевести Калининград, а Киев снова подвергся обстрелам со стороны России. Обо всем этом и многом другом можно прочитать в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В мае экспертной комиссией по латышскому языку в Центре госязыка был рассмотрен вопрос, как именовать по-латышски российский город Калининград. Лингвисты ответили, что лучше использовать историческое название Кёнигсберг (Kēnigsberga) или традиционное балтийское Караляучи (Karaļauči), сообщает LETA.
В настоящее время с проектом Skola2030 связано "все несделанное в сфере образования, что накопилось в течение последних 30 лет" - например, отсутствие учебников, нагрузка учителей и отсутствие времени на подготовку к учебным часам, - такую позицию в открытом письме премьер-министру Кришьянису Кариньшу и министру образования Анде Чакше высказала экс-руководитель введения учебного содержания проекта Skola2030 Зане Олиня.
В соцсетях распространяются новые видеозаписи, на которых запечатлено избиение мальчика группой детей в Риге. Государственная полиция сообщила, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело.
На прошлой неделе, 10 мая, сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Главного криминального управления Государственной полиции задержали в Юрмале 44-летнего мужчину по подозрению в совращении и сексуальном использовании малолетних детей.
Во вторник, 16 мая, в Риге сошел с рельсов трамвай 1-го маршрута, сообщили агентству LETA в компании Rīgas satiksme.
Во вторник, 16 мая, по техническим причинам на набережной 11 Ноября временно было остановлено движение трамвайных маршрутов 1, 2, 5 и 10 в обоих направлениях, сообщает Rīgas satiksme.
Вчера, 15 мая, сборная Латвии одержала первую победу на чемпионате мира по хоккею, а также первую победу над Чехией в истории турнира. Это событие не обошли стороной и соцсети.
В понедельник, 15 мая, небольшая группа хоккейных болельщиков пришла к посольству Чехии в Риге, чтобы возложить цветы в честь исторической победы сборной Латвии. Собравшихся любителей спорта тепло приняла посол Чехии Яна Хинкова.
Ведущая теннисистка Латвии Алёна Остапенко снова вышла из себя на корте. Это произошло во время матча против россиянки Дарьи Касаткиной.
За рубежом:
В ночь на вторник, 16 мая, в Киеве прогремела серия громких взрывов, сработала ПВО. Об этом сообщает Русская служба BBC.
Кремль готовит механизмы, чтобы объявить Евгения Пригожина, главу ЧВК "Вагнер", предателем, но это вряд ли произойдет в ближайшее время, прогнозирует американский Институт изучения войны (ISW).
Со Ен Шрёдер-Ким лишилась работы после того, как вместе с мужем, экс-канцлером ФРГ Герхардом Шрёдером отпраздновала 9 мая в посольстве РФ.
В 2021 году на борту парома Baltic Princess компании Tallink 11-летняя девочка заметила финскую певицу Сини Ясемин и захотела сфотографироваться со звездой. То, что произошло дальше, шокирует, пишет Limon.ee.
Украинский артист Андрей Данилко прилетел в Таллинн прямиком с "Евровидения". Первые сутки в отеле он отсыпался, а вечером согласился дать интервью. Андрей Данилко озвучил смешной вопрос, который ему по приезде в Таллинн задал в отеле бармен. Артист рассказал о недавней тяжелой болезни и о том, почему на его концертах до сих пор звучат песни на русском языке. Речь в интервью, конечно, зашла о проделках Верки Сердючки на "Евровидении" и об Алике Миловой, пишет Limon.ee.
Стая пираний напала на туристов, купавшихся в реке на пляже бразильского курорта. В результате туристы получили неприятные травмы.
Интересное чтиво:
У Юстине Рейниковой 14 мая был день рождения - ей исполнилось семь лет. Только праздника не было, поскольку вечером 5 мая в Роговке девочка пропала и, несмотря на интенсивные недельные поиски, она до сих пор не найдена. Никаких следов - будто бы ребенок испарился. "Незнание нас убивает", - говорит Сандра, приемная мама Юстине. У семьи есть подозрения, что могло произойти.
14 июня Дмитрий Назаров и Ольга Васильева приедут в Ригу со своим спектаклем "L'amour-мур, или Держава набекрень", а перед этим они посетят Даугавпилс и Лиепаю. В эфире YouTube-канала "И грянул Грэм" они рассказали о том, что ожидает зрителей.
План перехода на эстоноязычное образование рассчитан на 2024-2030 годы. В 2024 году на эстонский язык обучения перейдут детские сады, а также первые и четвертые классы основной школы. Министерство образования и науки детально распланировало работу по переходу. Rus.Postimees изучил связанные со школьной реформой документы и выяснил, какие проблемы могут возникнуть, какими мерами они будут решены и есть ли у государства план "Б" на случай неудачи.
Любимые многими продукты питания вдруг стали терять в весе, некоторые упаковки уменьшились почти в два раза. Rus.Postimees решил выяснить, что стоит за такими переменами: попытка производителей пережить трудные времена или все-таки нечто другое?
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк объяснил DW, сколько времени нужно Киев для вступления в НАТО, о чем надо говорить с россиянами и почему танки на улицах Москвы - неизбежность.
Минобороны России признало гибель двух старших офицеров во время боев неподалеку от Бахмута. В этом месте российские силы отступили под натиском ВСУ.
Перед взлетом самолетов многих авиакомпаний командир воздушного судна сообщает о необходимости выключить телефоны или включить авиарежим. "Проверено.Медиа" пробует ответить на вопрос, действительно ли необходимо так поступать ради безопасности полётов.
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