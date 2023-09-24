Главное за 24 сентября ⟩ Потерянный дрон, машины "я русский" в Таллинне и "небогатые миллионеры"

Последнее сентябрьское воскресенье в этом году подходит к концу. Осенняя прохлада уже подступает все ближе. Новостей немного, но они поражают: латвийские военные потеряли дрон во время учений, десятки BMW выехали на улицы Таллинна с надписью "Я русский", а Айнарс Шлесерс предлагает привлекать в Латвию "небогатых миллионеров". Об этих и других событиях читайте в ежедневной подборке RUS TVNET.
Новости Латвии:
В субботу, 23 сентября, по техническим причинам, Национальные вооруженные силы потеряли связь с беспилотным летательным аппаратом, который на учениях Namejs 2023 использовался для наземного наблюдения возле латвийско-российской границы. Дрон, возможно, сел в России, сообщает в соцсети Х Министерство обороны.
Около 8:00 утра в будний день программа Zebra приехала на Юглу, чтобы оценить интенсивное движение около школы. Водители делают, что хотят - останавливаются, мешают движению и подвергают опасности детей, переходящих улицу.
Клиническая университетская больница им. П. Страдиня (PSKUS) начала внутреннее расследование после того, как врач принял решение о выписке пациента из больницы, несмотря на его жалобы на мучительные боли, сочащуюся рану и высокую температуру, сообщает Служба новостей LTV.
Утром в субботу, 23 сентября, в 6:14 на территории Рижского порта произошел несчастный случай с трагическими последствиями.
На следующей неделе в Латвии снова потеплеет, а с пятницы, 29 сентября, ожидается понижение температуры, свидетельствуют последние прогнозы погоды.
За рубежом:
В очередном обзоре американского Института изучения войны (ISW) эксперты отметили, что позиции на западе Запорожской области, которые удалось захватить ВСУ, - еще не последний рубеж глубоко эшелонированной российской обороны. Об этом пишет Русская служба BBC.
Участники провокационной акции разъезжали по Таллинну на автомобилях с наклейкой "Я русский" на заднем стекле и привлекли внимание полиции. В итоге их заставили убрать с машин провокацию, пишет Rus.Postimees.
Евросоюз заполнил подземные газовые хранилища к отопительному сезону на два месяца раньше плана. Однако запасы не гарантируют победу в газовой войне с Россией, которую Владимир Путин развязал задолго до вторжения в Украину.
По словам премьера Армении, у его страны выбор между независимостью и судьбой чьей-то покорной губернии. Пашинян упрекнул союзников Армении в стремлении доказать ее слабость.
Британская утренняя программа новостей BBC Breakfast показала кадры с камер видеонаблюдения, на которых голубь в полете ударил человека по голове, сообщает BBC.
Интересное чтиво:
Депутат Сейма, лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс в эфире программы "Кто вам платит?" поделился одной из своих идей, направленных на помощь латвийской экономике.
Я познакомилась с Ириной этим летом в лагере для детей с функциональными нарушениями и их семей. Она привела сюда своих сыновей. Младшему ребенку девять лет, старшему десять лет, диагноз - аутизм. Их дом в Днепре (Украина) разрушен.
Хотя недавние скандалы в латвийских театрах - это отдельные события, они создают ощущение турбулентности, и хуже всего будет, если в результате упадет репутация театра, заявил в интервью агентству LETA директор театра "Дайлес" Юрис Жагарс.
В начале этого лета водитель такси Ариан Резаджи был приговорен к шести годам лишения свободы за многочисленные преступления сексуального характера. Среди жертв была финская звезда реалити-шоу, пишет Limon.ee. Теперь выяснилось, что на счету водителя еще как минимум восемь жертв, с которыми он обращался особенно жестоко, сообщает Elu24, ссылаясь на Ilta-Sanomat.
Хотя мы кажемся очень разумными существами, мы не всегда поступаем таким образом. Часто наши действия определяются спонтанными решениями, откладыванием срочных дел на завтра, следованием моде или современным тенденциям. К сожалению, это касается и такой серьезной сферы, как наши финансы. Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинич рассказывает, какие финансовые ошибки мы совершаем чаще всего.
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