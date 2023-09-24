Главное за 24 сентября ⟩ Потерянный дрон, машины "я русский" в Таллинне и "небогатые миллионеры"

В начале этого лета водитель такси Ариан Резаджи был приговорен к шести годам лишения свободы за многочисленные преступления сексуального характера. Среди жертв была финская звезда реалити-шоу, пишет Limon.ee. Теперь выяснилось, что на счету водителя еще как минимум восемь жертв, с которыми он обращался особенно жестоко, сообщает Elu24, ссылаясь на Ilta-Sanomat.

Хотя мы кажемся очень разумными существами, мы не всегда поступаем таким образом. Часто наши действия определяются спонтанными решениями, откладыванием срочных дел на завтра, следованием моде или современным тенденциям. К сожалению, это касается и такой серьезной сферы, как наши финансы. Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинич рассказывает, какие финансовые ошибки мы совершаем чаще всего.

Вы наливаете в стакан свой любимый Sauvignon blanc и собираетесь сделать глоток, как вдруг в стакан залетает муха и тонет. Учитывая то, что известно о местах обитания мух, следует задуматься, безопасно ли теперь пить этот напиток.

В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET в очередной раз рассказывает о слухах, которые касаются Анны Седоковой и Яниса Тиммы. Кроме того, желтая пресса не дает покоя и Дмитрию Нагиеву.

Шести сотрудникам охранной компании предъявлено обвинение по делу о смерти женщины в январе текущего года в торговом центре Iso Omena в Эспоо в Финляндии, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Yle.