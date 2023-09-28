Уходящий четверг принес много новостей и RUS TVNET рассказывает о главном за уходящий день в Латвии и мире.
Главное за 28 сентября ⟩ Запрет общественных СМИ на русском, в Латвии подорожает алкоголь и Тимати в Риге
Новости Латвии:
Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности, которая определяет стратегические принципы предотвращения угроз для государства и приоритеты разработки новых документов политического планирования, законодательства и планов действий в области национальной безопасности. Пункт о запрете на вещание русскоязычных общественных СМИ с 1 января 2026 года был включен в концепцию.
Экс-президент Латвии Валдис Затлерс в интервью программе Латвийского телевидения "1:1" заявил, что решение предоставить проживающим в Латвии гражданам РФ два года для изучения латышского языка для последующей сдачи экзамена для продления ВНЖ - проявление слабости.
Рижский районный суд за изнасилование несовершеннолетней дочери приговорил мужчину к 20 годам лишения свободы и пяти годам пробационного надзора.
Местами в Латвии начали работать радары средней скорости. Водитель Андрис поинтересовался у передачи Bez Tabu, установлено ли, насколько можно ошибиться при превышении скорости выше 90 км/ч, чтобы не получить штраф.
Рижская дума приняла решение об аннулировании 139 разрешений на проведение азартных игр.
Ставки акцизов на алкогольные напитки, табачные изделия, жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, компоненты для приготовления жидкости, используемые в электронных курительных устройствах, табачные изделия-заменители постепенно будут повышаться с 2024 года. Поправки к закону "Об акцизном налоге" подготовлены Минфином и переданы на утверждение.
Несмотря на многочисленные ограничения на путешествия для граждан России, это не мешает российским звездам шоу-бизнеса и пропагандистам наслаждаться отдыхом в Европе, рассказывает издание "Настоящее Время". А в прошлом году Ригу посетил и рэпер Тимати, ярый сторонник Владимира Путина.
Комиссия Сейма по иностранным делам поддержала коллективное заявление об отказе от ратификации Стамбульской конвенции.
В интервью передаче Латвийского телевидения Rīta panorāma президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите подчеркнул, что регулирование больничных следует изменить или сохранить существующую систему при условии, что государство будет в состоянии гарантировать, что врачи выдают больничные листы только тем, кому они необходимы.
За рубежом:
Так называемую российскую линию Суровикина на юге Украины уже сравнивают с крупнейшими инженерными оборонительными сооружениями времен Второй мировой войны.
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика (Арцах) прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Соответствующий указ подписал президент непризнанной республики Араик Арутюнян.
В возрасте 82 лет умер британский актер Майкл Гэмбон, наиболее известный по роли Альбуса Дамблдора в серии фильмов о Гарри Поттере.
Стюардессу American Airlines нашли мертвой в отеле Marriott в аэропорту Филадельфии. 66-летняя женщина, имя которой пока не разглашается, была найдена мертвой сотрудниками отеля в понедельник, 25 сентября, незадолго до 23:00.
Интересное чтиво:
Хотя латвийцы все чаще опознают звонки от мошенников, те придумывают все новые сценарии для использования доверия людей. Результаты вызывают тревогу: за восемь месяцев этого года у клиентов четырех крупнейших банков Латвии были выманены почти семь миллионов евро.
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Латвийская поэтесса Лиана Ланга никак не улучшает образ латышей, сказала профессор Университета им. Страдиня и бывший спикер Сейма Илга Крейтусе. Политолог Сигита Струберга также добавила, что голос Ланги не является показателем настроений латвийского общества.
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