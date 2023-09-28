Главное за 28 сентября ⟩ Запрет общественных СМИ на русском, в Латвии подорожает алкоголь и Тимати в Риге

Не секрет, что электросамокаты являются одним из наиболее удобных способов перемещения в городе. Впрочем, есть и минусы - иногда они валяются там, где не надо. Портал Apollo проанализировал эту проблему, связавшись с предприятиями, предлагающими аренду электросамокатов.

Неделю назад в Эстонии запустили кампанию по бесплатному обмену евромонет на купюры. Ажиотаж среди жителей оказался настолько высок, что сидеть в очереди со своими мешочками, наполненными центами, приходится по несколько часов. Некоторых клиентов даже сразу разворачивают и просят прийти в другой день и желательно пораньше: тогда шансы распрощаться с монетами будут выше.

Грех было бы не знать хотя бы одно из них, но, вероятно, самым большим камнем преткновения для многих станет кладбище лодок! Пройди тест и проверь свои знания о Латвии.

В начале сентября СМИ облетела новость о жутком случае в Германии: взрослый мужчина напал на украинского мальчика и напугал его до смерти. Причиной называется то, что ребенок говорил на украинском языке. Проявления ненависти по отношению к украинцам происходят, но до сведения полиции или прессы доходят немногие. Rus.Postimees выяснял, насколько опасно быть украинцем в Эстонии и кто из беженцев вызывает больше всего агрессии.

Латвийская поэтесса Лиана Ланга никак не улучшает образ латышей, сказала профессор Университета им. Страдиня и бывший спикер Сейма Илга Крейтусе. Политолог Сигита Струберга также добавила, что голос Ланги не является показателем настроений латвийского общества.