Годовая инфляция в сентябре в Латвии упала до 3,3%

В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,7%. Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали хлеб (+13,4%), кондитерские изделия (+10,1%). Дороже стало сухое, соленое или копченое мясо (+8%), свинина (+11,3%), а также мясные изделия (+9,1%). Подорожали кофе (+8,5%), свежие фрукты (+8,3%), свежие овощи (+7,9%), фруктовые и овощные соки (+19%), мороженое (+14,3%), сахар (+16,2%), оливковое масло (+27,5%), прохладительные напитки (+19,3%), яйца (+8,6%), а также картофель (+11,7%). Поднялись цены на соусы и пряности (+17,8%), сладости (+16,2%), а также сушеные и консервированные или обработанные иным способом овощи (+14,9%).

В свою очередь, за год цены снизились на молоко (-12,8%), сливочное масло (-20,6%), мясо домашней птицы (-5,7%), а также молочные продукты (-5,7%).

Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 9%. Цены на алкогольные напитки выросли на 10,2% за счет подорожания пива, крепких алкогольных напитков и вина, а на табачные изделия цены за год повысились в среднем на 6,8%.

На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 6,4%. Наиболее существенно за год снизились цены на электроэнергию (-26,7%), а также на твердое топливо (-23,2%) и природный газ (-25,8%). Подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,6%), теплоэнергия (+2,3%), водоснабжение (+13,3%) и сбор мусора (+13,9%). Поднялась квартирная плата, а также стали дороже услуги по содержанию и ремонту жилья, канализационные услуги и материалы на содержание и ремонт жилья.

В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 9,4%. За год подорожали фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, а также стоматологические услуги.

Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год выросли на 7,5% за счет подорожания кормов для домашних животных, услуг отдыха и спорта, абонентской платы за телевидение, цветов, газет и журналов.

В группе товаров и услуг цены за год увеличились на 9,6%, на что главным образом повлиял рост цен на товары личной гигиены и средства красоты. Дороже стали услуги парикмахерских и салонов красоты, стоимость проживания в пансионатах престарелых, а также страхование автотранспортных средств.