Годовая инфляция в сентябре в Латвии упала до 3,3%

Потребительские цены в Латвии в сентябре этого года по сравнению с августом снизились на 0,4%, а за год - в сентябре этого года по сравнению с сентябрем 2022 года - увеличились на 3,3%, тогда как месяцем ранее годовая инфляция составляла 5,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).
При этом средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в сентябре вырос на 14%.
В сентябре 2023 года по сравнению с августом наиболее существенное влияние на изменение уровня цен оказали связанные с жильем товары и услуги (минус один процентный пункт), продукты питания и безалкогольные напитки (-0,1 процентный пункт), а также одежда и обувь (+0,3 процентного пункта), связанные с транспортом товары и услуги (+0,2 процентного пункта) и группа различных товаров и услуг (+0,1 процентного пункта).
За месяц цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%.
Самое существенное влияние на падение среднего уровня цен в этой группе оказал хлеб, который под влиянием акций был на 2% дешевле. Снизились цены на свежие овощи (-2,5%) и картофель (-7,4%). Под влиянием акций цены упали на растительное масло (-9%), муку и другие зерновые (-3,1%), кофе (-0,6%). Подешевели свежая или охлажденная рыба (-6,8%), шоколад (-2,5%).
В результате завершения акций в сентябре подорожали кондитерские изделия (+2,6%), молоко (+4,4%), прохладительные напитки (+6,1%). За месяц подорожали сладости (+10,2%) и оливковое масло (+5,9%).
В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 5%. В частности, с началом торговли товарами из коллекции нового осеннего сезона цены на одежду выросли на 4,4%, а на обувь - на 7,9%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за месяц снизился на 5,5%. Наиболее существенное падение цен в этой группе за месяц наблюдалось на электроэнергию (-19,9%), так как с 1 сентября вступило в силу снижение на 60% части фиксированной платы тарифа на электроснабжение для физических лиц. Кроме того, подешевели твердое топливо, канализационные услуги и водоснабжение. Дороже стали услуги по обслуживанию жилья.
Товары и услуги, связанные с транспортом, за месяц подорожали на 1,8%, на что в основном повлиял рост цен на топливо на 4,8%. В частности, цены на дизельное топливо выросли на 6,6%, на бензин - на 3,4%, а цены на автомобильный газ снизились на 1,3%. Снизились цены на пассажирские авиаперевозки.
Средний уровень цен на ресторанные и гостиничные услуги за месяц снизился на 1%. Наиболее существенное снижение цен в этой группе в течение месяца отмечалось на гостиничные услуги, но подорожали услуги питания.
В группе различных товаров и услуг цены за месяц выросли на 2,8%. В основном в связи с завершением акций подорожали товары личной гигиены и средства красоты.
Наибольшее влияние на изменение среднего уровня потребительских цен в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года оказали продукты питания и безалкогольные напитки (+1,5 процентного пункта), алкогольные напитки и табачные изделия (+0,6 процентного пункта), здравоохранение (+0,6 процентного пункта), товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой (+0,5 процентного пункта), группа различных товаров и услуг (+0,4 процентного пункта), а также связанные с жильем товары и услуги (-1,3 процентного пункта).
В группе продуктов питания и безалкогольных напитков цены за год увеличились на 5,7%. Наибольшее влияние на рост среднего уровня цен в этой группе оказали хлеб (+13,4%), кондитерские изделия (+10,1%). Дороже стало сухое, соленое или копченое мясо (+8%), свинина (+11,3%), а также мясные изделия (+9,1%). Подорожали кофе (+8,5%), свежие фрукты (+8,3%), свежие овощи (+7,9%), фруктовые и овощные соки (+19%), мороженое (+14,3%), сахар (+16,2%), оливковое масло (+27,5%), прохладительные напитки (+19,3%), яйца (+8,6%), а также картофель (+11,7%). Поднялись цены на соусы и пряности (+17,8%), сладости (+16,2%), а также сушеные и консервированные или обработанные иным способом овощи (+14,9%).
В свою очередь, за год цены снизились на молоко (-12,8%), сливочное масло (-20,6%), мясо домашней птицы (-5,7%), а также молочные продукты (-5,7%).
Средний уровень цен на алкогольные напитки и табачные изделия за год вырос на 9%. Цены на алкогольные напитки выросли на 10,2% за счет подорожания пива, крепких алкогольных напитков и вина, а на табачные изделия цены за год повысились в среднем на 6,8%.
На товары и услуги, связанные с жильем, средний уровень цен за год снизился на 6,4%. Наиболее существенно за год снизились цены на электроэнергию (-26,7%), а также на твердое топливо (-23,2%) и природный газ (-25,8%). Подорожали услуги по обслуживанию жилья (+7,6%), теплоэнергия (+2,3%), водоснабжение (+13,3%) и сбор мусора (+13,9%). Поднялась квартирная плата, а также стали дороже услуги по содержанию и ремонту жилья, канализационные услуги и материалы на содержание и ремонт жилья.
В группе здравоохранения средний уровень цен за год поднялся на 9,4%. За год подорожали фармацевтические продукты, услуги врачей-специалистов, а также стоматологические услуги.
Цены на товары и услуги, связанные с отдыхом и культурой, за год выросли на 7,5% за счет подорожания кормов для домашних животных, услуг отдыха и спорта, абонентской платы за телевидение, цветов, газет и журналов.
В группе товаров и услуг цены за год увеличились на 9,6%, на что главным образом повлиял рост цен на товары личной гигиены и средства красоты. Дороже стали услуги парикмахерских и салонов красоты, стоимость проживания в пансионатах престарелых, а также страхование автотранспортных средств.
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