Компенсация для получателей ипотеки будет скромнее, чем было обещано

Латвийские ипотечные заемщики должны считаться с тем, что поддержка, которую они в конце концов получат в качестве компенсации высоких кредитных ставок, скорее всего, будет гораздо скромнее, чем было обещано, сообщает TV3.
В том числе из-за опасений дорогих судебных разбирательств в Сейме принято решение о более мягком по отношению к банкам нормативном регулировании. Пока латвийские кредитные учреждения продолжают публиковать баснословные показатели прибыли в условиях высоких процентных ставок, и в обществе, и на политическом уровне растет гнев в связи с действиями банков, которые должным образом не идут навстречу своим клиентам.
Не сумев найти общий знаменатель в переговорах, длившихся почти круглый год, Сейм поддержал в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные учреждения вдвое снизить свои процентные ставки. Его авторы, однако, сами признают, что столь драматичный шаг чреват рисками судебных разбирательств, которые при неудачном исходе могут означать стомиллионные компенсации банкирам из госбюджета.
Чтобы снизить этот риск, бюджетная комиссия Сейма во вторник договорилась о новом решении. Во-первых, по сути, это снижение процентных ставок будет оформлено как пошлина, что, впрочем, вызвало вопросы и у юристов парламента.
Обычно сборы перечисляются в госбюджет, а в этой ситуации по идее деньги остаются в самом банке, где используются для снижения процентных ставок, в правительственный же кошелек зачисляется только излишек, если он возник. Скорее всего, суд может посмотреть на это не как на рыночную интервенцию, а как на налоговую политику.
Во-вторых, хотя изначально ставки планировалось сократить вдвое, теперь сокращение составит 30%, но не более двух процентных пунктов от общей ставки. Во имя "соразмерности" и опять же по причине возможных судебных разбирательств.
В-третьих, изначально предполагалось, что эта поддержка коснется почти всех латвийских ипотечных заемщиков - примерно 130 тыс. Теперь для обращения в банк с заявкой на поддержку будут определены более строгие критерии. Важнейший из них - если платеж по договору превышает 20% среднемесячного дохода заемщиков "на руки".
Это, впрочем, не будет касаться семей с детьми или ожидающих малыша. Кроме того, остаток кредита не должен превышать 250 000 евро. Без ответа пока остается вопрос, поддерживать ли и в каком размере тех, кто заключил договор относительно недавно, осознавая, что процентные ставки высоки. Предполагается, что в общей сложности за помощью могут обратиться от 80 тыс. до 100 тыс. заемщиков.
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