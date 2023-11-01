Компенсация для получателей ипотеки будет скромнее, чем было обещано

В том числе из-за опасений дорогих судебных разбирательств в Сейме принято решение о более мягком по отношению к банкам нормативном регулировании. Пока латвийские кредитные учреждения продолжают публиковать баснословные показатели прибыли в условиях высоких процентных ставок, и в обществе, и на политическом уровне растет гнев в связи с действиями банков, которые должным образом не идут навстречу своим клиентам.

Не сумев найти общий знаменатель в переговорах, длившихся почти круглый год, Сейм поддержал в первом чтении законопроект, обязывающий кредитные учреждения вдвое снизить свои процентные ставки. Его авторы, однако, сами признают, что столь драматичный шаг чреват рисками судебных разбирательств, которые при неудачном исходе могут означать стомиллионные компенсации банкирам из госбюджета.

Чтобы снизить этот риск, бюджетная комиссия Сейма во вторник договорилась о новом решении. Во-первых, по сути, это снижение процентных ставок будет оформлено как пошлина, что, впрочем, вызвало вопросы и у юристов парламента.