Ученые нашли следы кометы, которая породила цивилизацию

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Столкновение с кометой привело к климатическим изменениям, которые покончили с мамонтами и помогли становлению человечества.

Британские ученые обнаружили доказательства того, что примерно в 10950 г до н.э. Земля столкнулась с кометой, которая уничтожила мамонтов и положила началу расцвету цивилизации людей, пишет The Sun.

Ученые из университета Эдинбурга (Шотландия) расшифровали таинственные символы, высеченные на основании каменной статуи стервятника, найденной в храмовом комплексе Гебекли-Тепе на юго-востоке Турции.

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Прежде считалось, что на рисунке изображены некие фантастические животные. Однако, исследователи пришли к выводу, что эти символы символизируют созвездия и комету, приближающуюся к Земле.

Сопоставив рисунок с компьютерной симуляцией звездного неба той эпохи, ученые пришли к выводу о том, что на нем достоверно изображены созвездия как раз того периода.

Эти датировки совпадают с данными о малом ледниковом периоде, которыми располагает современная наука из других источников, в том числе геологических. Малый ледниковый период около 11-12 тыс лет назад сыграл ключевую роль в развитии человечества, считают ученые. Он спровоцировал уничтожение мамонтов, изменил географическую картину мира и позволил человеку окончательно занять доминирующее положение. Однако причины столь внезапных климатических изменений до сих пор оставались неизвестными.

Найденные в последние годы метеоритные кратеры в Северной Америке заставили ученых предположить, что речь может идти о столкновении с кометой. Расшифровка символов из турецкого храма подтверждает эту теорию. Ранее, в Канаде была зафиксирована учеными пропажа реки Слимс. Обнаружить это удалось при помощи снимков со спутника Sentinel2 Европейскго космического агентства.


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