Медики: Полезнее всего носить солнечные очки с коричневыми линзами

 

Фото: AP/Scanpix

Сейчас у многих есть солнцезащитные очки с зелеными, красными, оранжевыми, розовыми или синими линзами. По словам офтальмологов, такие очки можно надевать не чаще, чем нескольких раз в месяц.

Если носить их регулярно, то можно столкнуться с негативными последствиями. Из-за цветных линз повышается внутриглазное давление и растет уровень возбуждения нервной системы.

Синие и голубые очки не способны защитить глаза от слишком яркого солнечного света. Очки с зелеными линзами менее опасны. Они не искажают естественные цвета.

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Благодаря зеленым линзам внутриглазное давление снижается.

Поэтому такие очки полезно носить пожилым людям и тем, кто страдает от глаукомы.

А самыми безопасными являются очки с коричневыми линзами. Они увеличивают контраст, уменьшают блики и позволяют ясно видеть мир при очень ярком солнечном свете, передает MED daily.

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