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Девять интригующих и неразгаданных тайн мира

TVNET
Фото: Publicitātes foto

Несмотря на наличие современных технологий, многие загадки прошлого по-прежнему не решены. Однако у их обнаружения столь же большое значение, как у тщательно продуманных исследований. Цикл передач «Тайны Древнего мира» National Geographic, который выйдет в эфир с 5 февраля, описывает события, которые позволили узнать больше о древних цивилизаций. Перед запуском передач National Geographic обобщил самые интригующие тайны мира, которые до сих пор не разгаданы.

1

«Греческий огонь» - утерянная технология производства Византийского напалма
2

Принципы Минойского письма
3

Туннели Байи: культовое место или стилизованный вход в царство Аида?
4

Загадка вымирания неандертальцев
5

Ледники севера Америки скрывают свидетельства о викингах
6

Тайна невероятно прочной Дамасской стали
7

Происхождение элитных мечей Ульфберта
8

Загадочная пирамида на дне озера Кинерет (Галилейское море)
9

Тайны гробницы первого императора Китая Цинь Шихуанди
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