Девять интригующих и неразгаданных тайн мира

Несмотря на наличие современных технологий, многие загадки прошлого по-прежнему не решены. Однако у их обнаружения столь же большое значение, как у тщательно продуманных исследований. Цикл передач «Тайны Древнего мира» National Geographic, который выйдет в эфир с 5 февраля, описывает события, которые позволили узнать больше о древних цивилизаций. Перед запуском передач National Geographic обобщил самые интригующие тайны мира, которые до сих пор не разгаданы.