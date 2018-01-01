Билл Гейтс: США не уступят Китаю первенства в развитии искусственного интеллекта

США не уступят Китаю мирового первенства в освоении и развитии технологий искусственного интеллекта (ИИ). Уверенность в этом высказал в воскресенье в эфире телекомпании CNN один из основателей американской компании Microsoft Билл Гейтс.

Он отрицательно ответил на вопрос, способна ли КНР победить США в такой технологической гонке. «Нет, американские компании Microsoft, Google, Facebook и остальные лидируют. Научные кадры в США тоже опережают остальных. Китайцы принимают участие в этой технологической революции, которая имеет открытый характер», - отметил Гейтс.

Фактор открытости он объяснил тем, что новые научные изыскания в сфере ИИ сразу печатаются и становятся достоянием гласности. При этом термины, которыми разъясняются такие открытия, вполне понятны любому человеку, подметил он.

«Технологии ИИ позволят повысить эффективность промышленного производства и пригодятся в военно- промышленной отрасли. Исторически сложилось так, что в США ВС в большей степени связаны с прорывными технологиями, чем в любой другой стране. В этом плане китайцы, возможно, идут с нами вровень, но, я надеюсь, не обгоняют нас, США», - продолжал основатель Microsoft. «Но мы все же существенно опережаем всех, Китай - это номер два», - уверен Гейтс.

Под искусственным интеллектом подразумеваются сложные программные системы, которые не только способны действовать по заложенной человеком программе, но и эффективно самообучаются, а также могут совершать действия, которые не были заложены программистом изначально.