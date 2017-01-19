Владелец «Laima» вложит несколько миллионов евро в новую фабрику

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Норвежская компания «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» планирует в ближайшее время осуществить многомиллионные инвестиции в строительство нового современного и многофункционального завода в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

Уменьшение числа сотрудников на предприятии в результате этих перемен в 2017 году не запланировано, а в 2018 и 2019 гг. произойдут некоторые изменения, которые коснутся менее 10% сотрудников предприятия.

Сейчас тщательно рассматриваются две возможности: построить новый комплекс на территории завода «Staburadze», который находится на ул. Артилерияс в Риге, или построить совершенно новый завод вблизи Риги.

Окончательное решение планируется принять в течение 2017 года, а строительство нового завода завершить к концу 2019 года.

Реклама

«Нынешние помещения завода «Laima» на ул. Миера структурно и технологически устарели и больше непригодны для современных производственных процессов. Это лабиринт из бесчисленных зданий, этажей и расширений, которые были построены в течение нескольких десятков лет», - поясняет председатель правления «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» Эрик Смит-Хансен.

Новый завод предоставит много новых возможностей, в том числе возможность производства продукции для других предприятий «Orkla». Значительная часть производства продукции «Laima» постепенно - в течение трех лет - будет перенесена на новый завод, а часть - на другие заводы дочерних предприятий «Orkla».

«Цель стратегии - укрепление позиций «Laima» и других торговых марок «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» в условиях острой конкуренции как на местном, так и на международном рынках. Мы вложим несколько миллионов евро, чтобы построить новый и современный завод, который будет пригоден для современного и эффективного производства продукции любимых торговых марок. Эти вложения дополнят уже совершенные инвестиции за последних два года в размере более 10 миллионов евро, и следовательно общий объем инвестиций станет одним из самых крупных в отрасли пищевой промышленности в Латвии», - подчеркивает Эрик Смит-Хансен.

Как сообщалось, норвежская компания «Orkla» в августе 2014 года купила концерн «NP Foods», а в октябре было принято решение объединить ООО «NP Foods», АО «Laima», АО «Staburadze» и АО «Latfood» в одно предприятие под названием «Orkla Confectionery&Snacks Latvija», а ООО «Spilva» и АО «Gutta» - в одно предприятие под названием ООО «Orkla Foods Latvija».

Оборот «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» в 2015 году по сравнению с 204 годом увеличился на 740 тыс. евро - до 71,6 млн евро, убытки составили 1,214 млн евро.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 49000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

48-летняя Валерия восхитила соблазнительным телом в бикини Wo&Men

48-летняя Валерия восхитила соблазнительным телом в бикини

Первый «плавучий город» планируется возвести в Тихом океане Hi-Tech

Первый «плавучий город» планируется возвести в Тихом океане

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет Wo&Men

Писк моды или кошмар? Смотрите, в чем Собчак вышла в свет

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты Hi-Tech

Лишился 7 зубов из-за взорвавшейся электронной сигареты

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести Wo&Men

Улет! Сменивший пол Пежич обнажил свои женские прелести

Питание

TVNET спрашивает

Вы рассчитываете на государственную пенсию на старости лет? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Babītes pag.
158 900 EUR
Дом
Дом Mārupe
550 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
140 000 EUR
Дом
Дом Krimuldas pag.
135 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
100 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
64 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Гризинькалнс
Продают Квартиры, Гризинькалнс 69 000 EUR
Продают Квартиры Центр
Продают Квартиры Центр 118 800 EUR
Продают Земля Марупская волость
Продают Земля Марупская волость 57 500 EUR
Продают Квартиры Саркандаугава
Продают Квартиры Саркандаугава 8 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
VADĪTĀJS - LĪDERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 