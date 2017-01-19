Владелец «Laima» вложит несколько миллионов евро в новую фабрику

Норвежская компания «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» планирует в ближайшее время осуществить многомиллионные инвестиции в строительство нового современного и многофункционального завода в Латвии, сообщили агентству ЛЕТА на предприятии.

Уменьшение числа сотрудников на предприятии в результате этих перемен в 2017 году не запланировано, а в 2018 и 2019 гг. произойдут некоторые изменения, которые коснутся менее 10% сотрудников предприятия.

Сейчас тщательно рассматриваются две возможности: построить новый комплекс на территории завода «Staburadze», который находится на ул. Артилерияс в Риге, или построить совершенно новый завод вблизи Риги.

Окончательное решение планируется принять в течение 2017 года, а строительство нового завода завершить к концу 2019 года.

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«Нынешние помещения завода «Laima» на ул. Миера структурно и технологически устарели и больше непригодны для современных производственных процессов. Это лабиринт из бесчисленных зданий, этажей и расширений, которые были построены в течение нескольких десятков лет», - поясняет председатель правления «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» Эрик Смит-Хансен.

Новый завод предоставит много новых возможностей, в том числе возможность производства продукции для других предприятий «Orkla». Значительная часть производства продукции «Laima» постепенно - в течение трех лет - будет перенесена на новый завод, а часть - на другие заводы дочерних предприятий «Orkla».

«Цель стратегии - укрепление позиций «Laima» и других торговых марок «Orkla Confectionery & Snacks Latvija» в условиях острой конкуренции как на местном, так и на международном рынках. Мы вложим несколько миллионов евро, чтобы построить новый и современный завод, который будет пригоден для современного и эффективного производства продукции любимых торговых марок. Эти вложения дополнят уже совершенные инвестиции за последних два года в размере более 10 миллионов евро, и следовательно общий объем инвестиций станет одним из самых крупных в отрасли пищевой промышленности в Латвии», - подчеркивает Эрик Смит-Хансен.

Как сообщалось, норвежская компания «Orkla» в августе 2014 года купила концерн «NP Foods», а в октябре было принято решение объединить ООО «NP Foods», АО «Laima», АО «Staburadze» и АО «Latfood» в одно предприятие под названием «Orkla Confectionery&Snacks Latvija», а ООО «Spilva» и АО «Gutta» - в одно предприятие под названием ООО «Orkla Foods Latvija».

Оборот «Orkla Confectionery&Snacks Latvija» в 2015 году по сравнению с 204 годом увеличился на 740 тыс. евро - до 71,6 млн евро, убытки составили 1,214 млн евро.