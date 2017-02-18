В Латвии значительно выросло производство спирта

 

Фото: Edijs Pālens / LETA

В прошлом году производство этилового спирта в Латвии увеличилось на 48,2%, свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД) об обороте акцизных товаров.

В целом произведено 9,903 млн литров абсолютного алкоголя, что на 3,222 млн литров больше, чем в 2015 году.

Как отмечает СГД, рост показателей в основном связан с увеличением производства дегидратированного спирта - в 2016 году произведено на 2,684 млн литров абсолютного алкоголя или 83,2% больше дегидратированного спирта, чем в 2015 году.

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Импорт этилового спирта в Латвию в прошлом году составил 14,202 млн литров абсолютного алкоголя, что на 0,3% меньше, чем в 2015 году. Этиловый спирт ввозился из России, Словакии, Эстонии, Германии, Литвы и Швеции.

Объем реализации этилового спирта в прошлом году вырос на 83,9% или 2,132 млн литров абсолютного алкоголя. В прошлом году реализовано 4,673 млн литров абсолютного алкоголя, а в 2015 году - 2,541 млн литров.

Для производства алкогольных напитков этиловый спирт в прошлом году был использован в объеме 14,823 млн литров абсолютного алкоголя, что на 2,8% больше, чем в 2015 году.


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