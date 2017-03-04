Интернет-банки после 1 апреля. Как обойтись старой кодовой картой и не делать ничего другого?

 

Фото: LETA

Как известно, с 1 апреля вступают в силу новые нормы по операциям в интернет-банках Латвии - клиенты для совершения платежей должны будут проходить более строгие ступени аутентификации. Ранее банки уже сообщали, что по старой кодовой карте можно будет совершать платежи, не превышающие 30 евро, а все, что выше - подтверждать с помощью других, более надёжных способов аутентификации клиента - кодовых калькуляторов, мобильных приложений или смс-авторизации. Однако если ваши ежемесячные платежи достаточно однообразны, то можно в интернет-банке просто создать так называемый «Белый список» и тогда совершать платежи свыше 30 евро старым способом - при помощи кодовой карты.

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Что такое «Белый список»? Как поясняет Комиссия по надзору за рынками финансов и капитала, это список так называемых проверенных получателей денег. Если клиент интернет-банка каждый месяц из года в год платит, положим, за свет, газ, телефон и коммунальным службам, то они и могут войти в «белый список». По сути, туда могут войти все ранее проверенные платежи клиента - и не только юридическим лицам, но и физическим.

Например, если вы каждый месяц переводите свой маме 100 евро, то вы и впредь сможете это делать, внеся платеж маме в белый список. На платежи, которые включены в белый список, ограничения в размере 30 евро за один перевод не распространяются. Вы можете переводить в рамках этого списка любую сумму. Надо заплатить за квартиру 150 евро - вносите платеж в белый список и переводите столько, сколько нужно с помощью обычной кодовой карты.

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Однако банки рекомендуют проверить, правильный ли телефон указан в системе интернет-банка.

Потому что если вдруг у клиента после 1 апреля появляется новый платеж свыше 30 евро и получатель не внесен в белый список, то первый раз все-таки придется воспользоваться смс-авторизацией такого платежа. Но потом можно сразу внести его в белый список и тогда уже переводить любые суммы с кодовой картой.

Клиент сам формирует белый список, но система интернет-банка может предложить сформировать его исходя из исторических типичных платежей клиента. Так что не спешите покупать кодовые калькуляторы - они вам могут не понадобиться.

Напомним также, что нет ограничений на переводы любых сумм внутри счетов в одном банке, принадлежащих одному клиенту.

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