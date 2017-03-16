Суд обязал КРФК выплатить владельцам «Ventspils nafta» 3,6 млн евро

Председатель КРФК Петерс Путниньш
 

Председатель КРФК Петерс Путниньш. Фото: Evija Trifanova / LETA

Административный окружной суд частично удовлетворил иск входящего в группу «Vitol» предприятия «Euromin Holdings (Cyprus) Limited» («Euromin») к Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которое требовало у комиссии 7,027 млн евро в связи со спором о цене выкупа акций АО «Ventspils nafta» (VN), сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Суд удовлетворил иск частично, признав противоправным решение КРФК от 15 октября 2015 года об установлении цены одной акции VN в обязательном предложении о выкупе акций и обязал КРФК возместить «Euromin» ущерб в размере 3,618 млн евро.

Суд отклонил иск о возмещении ущерба в остальной части.

Приговор суда может быть обжалован в департаменте Верховного суда по административным делам в месячный срок со дня составления приговора путем подачи кассационной жалобы в окружной суд.

Реклама

Как сказали агентству ЛЕТА представители VN, «Euromin» оспорило правомочность этого решения на основании того факта, что оценка была проведена некорректно и вопреки международно признанным стандартам финансовых отчетов (International Financial Reporting Standards) и требованиям ЕС.

«Euromin» еще рассмотрит вопрос об обжаловании приговора суда.

В КРФК агентству ЛЕТА сообщили, что планируют обжаловать решение суда.

Еще по этой теме
Прибыль «Ventspils nafta» - 26,89 млн евро

Прибыль «Ventspils nafta» - 26,89 млн евро


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 210000 EUR
Земля
Земля, Klintaines pag., 53200 EUR

reklama.vesti.lv

Ученые доказали «правило пяти секунд» Hi-Tech

Ученые доказали «правило пяти секунд»

Взрыв iPhone в руках владельца показали на видео Hi-Tech

Взрыв iPhone в руках владельца показали на видео

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак Showbiz

Похудевший Виторган полностью обнажился вслед за Собчак

Бизнесмен Гаварс, от которого ушла жена с 7 детьми, счастлив? Wo&Men

Бизнесмен Гаварс, от которого ушла жена с 7 детьми, счастлив?

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну Showbiz

Ирина Безрукова оставила послание скончавшемуся сыну

Суды

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
KLIENTU MENEDŽERI/-U
KLIENTU MENEDŽERI/-U
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
PĀRDOŠANAS MENEDŽERI
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
http://alkoutlet.lv

Темы

 