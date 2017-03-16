Суд обязал КРФК выплатить владельцам «Ventspils nafta» 3,6 млн евро

Административный окружной суд частично удовлетворил иск входящего в группу «Vitol» предприятия «Euromin Holdings (Cyprus) Limited» («Euromin») к Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК), которое требовало у комиссии 7,027 млн евро в связи со спором о цене выкупа акций АО «Ventspils nafta» (VN), сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Суд удовлетворил иск частично, признав противоправным решение КРФК от 15 октября 2015 года об установлении цены одной акции VN в обязательном предложении о выкупе акций и обязал КРФК возместить «Euromin» ущерб в размере 3,618 млн евро.

Суд отклонил иск о возмещении ущерба в остальной части.

Приговор суда может быть обжалован в департаменте Верховного суда по административным делам в месячный срок со дня составления приговора путем подачи кассационной жалобы в окружной суд.

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Как сказали агентству ЛЕТА представители VN, «Euromin» оспорило правомочность этого решения на основании того факта, что оценка была проведена некорректно и вопреки международно признанным стандартам финансовых отчетов (International Financial Reporting Standards) и требованиям ЕС.

«Euromin» еще рассмотрит вопрос об обжаловании приговора суда.

В КРФК агентству ЛЕТА сообщили, что планируют обжаловать решение суда.

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