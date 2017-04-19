За два месяца в Латвии произведено больше алкогольных напитков. Не считая пива

За два первых месяца текущего года в Латвии произведено 8,494 млн литров алкогольных напитков, не считая пива. По сравнению с тем же периодом 2016 года, это на 14,33% больше, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

Наибольший прирост объемов производства наблюдается в сегменте сброженных напитков крепостью до 6% - 37,79%. В свою очередь производство вин уменьшилось на 54,24%.

Если оценивать объемы производства по абсолютному содержанию алкоголя в напитках, то прирост за два месяца составил 12,76%.

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В 2016 году в Латвии было произведено 52,91 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что на 1,07% меньше предыдущего года.