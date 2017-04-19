За два месяца в Латвии произведено больше алкогольных напитков. Не считая пива

Хранилище спирта на AS "Latvijas balzams"
 

Хранилище спирта на AS "Latvijas balzams". Фото: Ieva Lūka / LETA

За два первых месяца текущего года в Латвии произведено 8,494 млн литров алкогольных напитков, не считая пива. По сравнению с тем же периодом 2016 года, это на 14,33% больше, свидетельствуют данные Службы государственных доходов об обороте акцизных товаров.

Наибольший прирост объемов производства наблюдается в сегменте сброженных напитков крепостью до 6% - 37,79%. В свою очередь производство вин уменьшилось на 54,24%.

Если оценивать объемы производства по абсолютному содержанию алкоголя в напитках, то прирост за два месяца составил 12,76%.

Реклама

В 2016 году в Латвии было произведено 52,91 млн литров алкогольных напитков, не считая пива, что на 1,07% меньше предыдущего года.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Что делать, если мне 30 с хвостиком и я... девственница Wo&Men

Что делать, если мне 30 с хвостиком и я... девственница

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся Hi-Tech

Бизнесмен: наручные часы не выходят из моды и никуда не денутся

ВИДЕО: Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире Wo&Men

ВИДЕО: Как выглядят самые татуированные бабушка и дедушка в мире

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1 Hi-Tech

Microsoft блокирует обновления для Windows 7 и 8.1

Младенец умер в постели с матерью: предупреждение всем родителям Wo&Men

Младенец умер в постели с матерью: предупреждение всем родителям

Латвия

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Сдают Квартиры Тейка
Сдают Квартиры Тейка 300 EUR
Продают Квартиры, Сканстниеки
Продают Квартиры, Сканстниеки 190 000 EUR
Продают Земля, Айнажи
Продают Земля, Айнажи 1 800 EUR
Продают Квартиры, Адажская волость
Продают Квартиры, Адажская волость 227 850 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
PĀRDOŠANAS VADĪTĀJS/-A
GRĀMATVEDI
GRĀMATVEDI
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
STRUKTŪRVIENĪBAS VADĪTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 