Началась борьба за 200 млн заказ бронетехники для армии Латвии

Нынешним летом Министерство обороны планирует объявить конкурс на самую большую закупку военной техники в истории латвийской армии. Речь идет о тяжелой технике, которая будет перевозить солдат и военную технику. Сумма конкурса на 10 дальнейших лет - 200 миллионов евро.

Машины для нашей армии хочет доставить американский производитель AM General, который производит Hummer. У компании уже была устная договоренность с Министерством обороны, но совсем недавно позиция латышей поменялась. Будет объявлен открытый конкурс с требованием - частичное производство обеспечить в Латвии.

О том, что проблему надо решать, неоднократно говорили на заседаниях Сейма. Виноваты предыдущие правительства. Когда Министерством обороны управляло Народная партия, даже был план по закупке лошадей.

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Председатель комиссии Сейма по обороне и внутренних дел Айнарс Латковскис: "В то время не вкладывались средствав оборону, мы строили спортивные залы, делали много что другого, но не вкладывали деньги ни в Адажи, ни в Алуксне, на мой взгляд, деньги вкладывались недальновидно.

Концерн AM General и посольство США в Латвии уже давно ведет разговоры о том, что американцы будут поставлять технику латвийской армии. Уже и по ценам договорились. Но, вдруг, Министерство обороны прервало переговоры, поскольку собирается организовывать конкурс.

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис решил устроить конкурс по закупки военной техники. Интерес уже проявила Южноафриканская компания, которая производит бронемашины Mbombe, а также швейцарский производитель MOVAG. На этой недели у Бергманиса запланирован визит в Литву, где он познакомится с преимуществом швейцарской техники.

Бергманис объясняет, что хочет найти как можно больше претендентов. Но, это не единственный сюрприз для американцев. Еще будет требование, что ремонт и часть производства должны осуществляться в Латвии.

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