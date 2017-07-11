Правительство одобрило новый режим уплаты подоходного налога с предприятия

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

Правительство сегодня одобрило проект нового закона о подоходном налоге с предприятия (ПНП), предусматривающий отложить уплату ПНП до момента, когда прибыль распределена или иным образом направлена на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия.

Согласно законопроекту, начисленные дивиденды в дальнейшем будут облагаться налогом на уровне предприятия с применением ставки в размере 20%, то есть полученные физическим лицом дивиденды не будут облагаться подоходным налогом с населения (ПНН).

Остальная прибыль, направленная на такие расходы, которые не обеспечивают дальнейшее развитие предприятия, тоже будет облагаться ПНП в размере 20%.

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В отличие от действующего регулирования, где периодом таксации является год,

в новом периодом таксации будет один календарный месяц.

Новая модель ПНП не предусматривает внесение авансовых платежей, за исключением переходного периода с 1 января по 30 июня 2018 года, что существенно улучшит поток денег предприятий.

Как отмечает Министерство финансов, новая модель ПНП по сути не совместима с льготами и скидками, так как ПНП облагаются расходы, для освобождения которых от ПНП нет оснований. Это не касается пожертвований организациям общественного блага и субсидий сельскому хозяйству.

С целью по возможности предотвратить уклонение от уплаты налогов

в законопроект включена норма об устранении мер по снижению налоговой базы.

Как сообщалось, сегодня Кабинет министров рассматривает оставшиеся законопроекты налоговой реформ - изменения в законах о ПНН, о налоге солидарности, об акцизном налоге, о государственном социальном страховании, о подоходном налоге и налоге с микропредприятий.

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