Оборот распространителя продукции компании «Coca-Cola Co.» ООО «Coca-Cola HBC Latvia» в прошлом году составил 34,597 млн евро, что на 0,2% меньше, чем ва 2015 году, а прибыль предприятия уменьшилась на 9,3% до 1,921 млн евро.

Оборот предприятия в 2015 году составил 34,665 млн евро, прибыль - 2,110 млн евро.

В сообщении руководства говорится, что

на финансовые результаты прошлого года повлиял рост административных расходов и затрат на продажу.

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В этом году руководство «Coca-Cola HBC Latvia» планирует увеличить сбыт газированных и негазированных напитков, а также обеспечить прибыльное развитие в будущем.

ООО «Coca-Cola HBC Latvia» основано в 1992 году. Компания полностью принадлежит зарегистрированной в Эстонии «Coca-Cola HBC Eesti» и включена в зарегистрированную в Греции группу «Cola-Cola Hellenic».