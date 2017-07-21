«Norvik bankа» и «Rietumu banka» оштрафованы за перечисления в обход санкций против КНДР

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) за нарушения оштрафовала АО «Norvik banka» на 1,3 млн евро и АО «Rietumu banka» на 1,56 млн евро, сообщили агентству ЛЕТА в КРФК.

В сотрудничестве с американским Федеральным бюро расследований в ходе целевой проверки КРФК констатировала, что оба банка не соблюдали нормативные акты о предотвращении отмывания незаконно нажитых средств и финансирования терроризма.

Нарушения связаны с анализом клиентов, что включает в себя недостаточный контроль сделок и информацию об истинных выгодоприобретателях.

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В «Norvik bankа» в 2013-2014 году и в «Rietumu Bankа» с 2009 по 2015 год отдельные клиенты, используя зарегистрованные в офшорах предприятия и сложные цепочки сделок, производили перечисления в обход международных санкций против Северной Кореи.

«Norvik bankа» оштрафован на 1,324 млн евро, и ему внемено в обязанность проанализировать систему внутреннего контроля и внести улучшения.

«Rietumu Banka» оштрафован на 1,566 млн евро и также должен усовершенствовать систему внутреннего контроля. Оба банка сотрудничают с КРФК и выявленные нарушения признали. С банками заключены административные договоры, что обеспечивает выполнение указанных мер.

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