Statoil ушел из Латвии: Началась новая эпоха

В Елгаве в четверг, 19 октября, будет открыта последняя АЗС Circle K Latvia (вместо Statoil), которая полностью соответствует новому бренду. Таким образом, процесс ребрендинга в Латвии завершен, сообщает предприятие.

С конца марта смена бренда проведена на 79 АЗС по всей Латвии. Каждую неделю в нескольких городах одновременно открывались станции Circle K в новом оформлении.

АЗС Circle K Latvia являются частью международной компании с сетью из 15 тысяч магазинов и автозаправочных станций, на которых занято 100 тыс. человек.