Латвийцы перестанут есть товары второго сорта. Вопрос - когда?

Овощи и фрукты второго сорта, йогурты из низкопробного сырья и другие товары на прилавках латвийских магазинов, качество которых за границей значительно отличается от того, что покупаем мы. Кухонные разговоры «Я угощу вас кофе, которое друзья привезли из Германии, попробуйте, вкус значительно отличается от нашего»... Знакомо? Представители компетентных структур уверены – c подобной тенденцией необходимо покончить.

Вопрос о разном качестве товаров, поставляемых в ЕС обсуждается уже на протяжении нескольких лет, в том числе и среди представителей Европарламента.

В 2017 году резидент Европейской комиссии Жан Клод Юнкер сказал, что жители Восточной Европы не должны быть теми, кто потребляет товары второго сорта. Что это означает для Латвии?

Данную проблему обсудили представители Европарламента, ПВС и PTAC.

Глава Департамента по продовольственному надзору ПВС Эрнест Завадскис:

«Отличия продуктов на латвийском рынке и рынке ЕС незначительны, однако они все же есть. В данном случае мы не можем сказать, что потребителей обманывают – все отличия наших видны уже на маркировке товаров», - рассказал он.

Объясняя, что значит «незначительные изменения», Завадскис комментирует: как правило, эта разница измеряется в десятых долях грамма – например, та или иная составляющая в одном и том же продукте на европейском рынке составляет 7,5 грамм, на латвийском – 7,6.

Глава ПВС выразил сожаление, что сегодня нет единых стандартов качества продукции. «Я надеюсь, они все же будут разработаны. Сегодня же каждая компания производит товары по своей собственной рецептуре», - комментирет Завадскис.

В качестве примера представитель ПВС приводит «госты», согласно которым в советское время производились различные группы продуктов.

Европарламентарий от Латвии Инесе Вайдере:

«Мы начали обсуждать эту проблему еще в 2014 году. В Хорватии, Чехии и Словакии были проведены очень серьезные исследования, в ходе которых удалось установить, что товары второго сорта – проблема, характерная не только для Латвии.

Мы решили разработать общую стратегию. Здесь речь идет именно об одинаковом товаре одного бренда, который продается в разных странах с разным составом. Я считаю, что это дискриминация»,

- поделилась она.

В качестве примера европарламентарий приводит кофе определенной марки – видимо, тот кофе, который стоит на прилавках латвийских магазинов, произведен из более дешевых бобов, так как его вкус значительно отличается от того кофе, который можно приобрести в других европейских странах. Вайдере также отметила, что зачастую качество стирального порошка, продающегося в Германии, намного выше того, который вынуждены использовать жители Латвии.

На её взгляд, предприятие, производящее одну продукцию с разным составом для определенных групп стран, совершает нарушение, за которое следует наказывать штрафами.

Сегодня эта проблема поднята не только на национальный, но и европейский уровень - выделено финансирование и разрабатываются единые критерии качества продуктов и их лабораторного контроля, в результате чего появится больше ясности о различиях качества предлагаемых товаров одного и того же бренда.

Известно, что министр земледелия Янис Дуклавс ранее поручил Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС) проанализировать состав продуктов, которые продаются в Латвии, и установить, идентичен ли он аналогичным товарам (в идентичной упаковке одного бренда) в других странах ЕС или же состав в других странах отличается.

О прогрессе рассказала директор департамента продовольствия и ветеринарии Министерства земледелия Даце Угаре: «Рабочие группы уже сформированы. Разработка методологии продлится до марта-апреля, на декабрь запланирован финальный отчет о проделанной работе».

Напомним, в прошлом году на фабрике в Вехеле (Нидерланды), выпускающей батончики Mars, Snickers и Milky Way, произошла ошибка, и предприятие было вынуждено отозвать значительную часть продукции.

Латвийских покупателей это почти не задело, потому что, как выяснилось, большая часть продукции Mars для Восточной Европы производится совсем на другой фабрике – в Польше.

Венгрия, Словакия и Литва уже провели исследования своих продуктов. Так в Венгрии обнаружилось 24 продукта, в составе которых есть отличия, в Словакии - 22 таких продукта. Литовская государственная продовольственно-ветеринарная служба сделала вывод, что из 33 проверенных товаров в 23 найдены отличия по составу.