Римшевич: деятельность Гусельникова в Латвии - хорошо спланированная афера

Деятельность в Латвии крупнейшего владельца «Norvik banka» Григория Гусельникова, который обратился в Международный центр по рассмотрению инвестиционных споров с требованием взыскать с Латвии 200 млн евро, является хорошо спланированной аферой, заявил во вторник журналистам президент Банка Латвии Илмар Римшевич.

«Люди, которые имеют опыт таких судебных разбирательств, говорят, что это хорошо спланированная афера уже с 2013 года», - сказал Римшевич.

По его словам, Гусельников не является настоящим владельцем «Norvik banka», так как деньги на приобретение банка одолжил.

«Это печальная история. Человек с одолженными деньгами приобретает в Латвии банк, обманывает надзорный орган [Комиссию рынка капитала и финансов (КРФК)],

начинает бизнес, обещая инвестировать в Латвии 100 миллионов, развивать новые платежные продукты, одним словом, начать жизнь с нуля с прекрасными и хорошими намерениями. В то же время в 2014 году оформляет сделки, чтобы скрыть истинных владельцев денег», - сказал Римшевич. Почему это могло пройти мимо внимания, это уже другая история, добавил он.

Римшевич также рассказал, что Гусельников пытался с ним встретиться, чтобы попросить помощи в разрешении ситуации. «Он пытался окольными путями, тайно встретиться со мной, чтобы рассказать, как ему трудно работать в этой стране, о том, что никто его не любит, все коррумпированы, все его активы в связи с «Winergy» арестованы, чтобы я ему помог. Он просил меня, чтобы я позвонил генеральному прокурору, председателю Верховного суда, премьер-министру, потому что у меня большое влияние и я могу это сделать», - сказал Римшевич, подчеркнув, что на просьбы не отреагировал, но и не сообщил о них правоохранительным органам.

Также он указал, что ситуация в «Norvik banka» ухудшалась практически с каждым днем, размер убытков увеличивался.

По словам Римшевича, Гусельников просил его помочь продать «Norvik banka».

«Он пришел ко мне, чтобы я помог ему продать этот банк. [..] Я, разумеется, сказал, что не продаю в Латвии коммерческие банки. В ответ он заявил: «Тогда мне, вероятно, не остается ничего другого, как судиться с Латвийским государством, потому что вы все здесь мне давно и сильно мешали развивать бизнес, в результате чего мне причинен ущерб«», - сказал президент Банка Латвии.

Он также отметил, что «Norvik banka» приписывает Банку Латвии вещи, которые не входят в его компетенцию, а именно,

Банк Латвии не следит за деятельностью коммерческих банков и не может влиять на работу КРФК, потому что это независимый орган.

«И, самое главное, чтобы сделать всю эту историю о регуляторе и необоснованных требованиях более цветистой и зрелищной, прибегает к клевете и заявляет, что, как ему показалось, у него что-то вымогают», - сказал Римшевич.

Как сообщалось, Гусельников ранее заявил, что Римшевич годами вымогал взятки у «Norvik banka», а связанные с ним лица требовали у банка отмывать деньги российского происхождения.