Иностранные инвесторы: ситуация в финансовом секторе серьезно вредит репутации Латвии

Сложившаяся ситуация в финансовом секторе серьезно вредит репутации Латвии, заявили агентству ЛЕТА в Совете иностранных инвесторов в Латвии (СИИЛ).

Совет выражает опасения в том, что для Латвии могут быть очень отрицательными последствия скандала с президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем и подозрения третьего по величине банка страны в отмывании денег.

Ситуация угрожает и нынешним, и будущим инвестиция в Латвии, отмечает СИИЛ.

Борьба с разного рода экономическими преступлениями - коррупцией, отмыванием денег, уклонением от налогов - уже много лет входит в повестку дня СИИЛ. "Это важно, потому что последствия экономических преступлений

серьезнее, чем просто убытки. Преступления подрывают эффективность управления, демократические ценности и моральные основы общества", - сказала Яксона.

Репутацию Латвии нужно восстанавливать как можно скорее, и единственный способ это делать - обеспечить быстрое и профессиональное расследование, а также вести четкую и проактивную коммуникацию с обществом и международным партнерам. Это позволит избежать спекуляций, считает СИИЛ.