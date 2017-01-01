Противники акцизной политики Эстонии отправились автоколоннами в Латвию

Сотни жителей Эстонии в знак протеста против налоговой политики государства сегодня, в день 100-летия республики, отправились в Латвию закупать алкоголь и автомобильное топливо.

Как сообщает в «Интерфакс» со ссылкой на СМИ Эстонии, колонна из примерно 600 машин днем пересекла границу с Латвией в Икле, еще около 200 машин въехали в Латвию через Валгу, и машины со специальными наклейками участников акции продолжают пересекать границу, где их встречает и сопровождает полиция Латвии.

По данным СМИ Эстонии,

на организованную через фейсбук акцию «24.02 - все в Латвию» отправились недовольные жители из десятка городов Эстонии и даже с островов.

Во второй половине дня участники акции соберутся в Мазсалаце, где выступят на собрании протеста.

FOTO: @marisons

Как рассказал организатор акции Таави Лепик, устроить акцию протеста ее инициаторов побудила «акцизная политика правительства Эстонии, из-за которой Эстонское государство и все жители теряют большие суммы денег, и мы говорим не только об алкогольных акцизах».

В Эстонии во второй половине 2017 года и с 1 января нынешнего года резко возросли акцизы на алкоголь и моторное топливо.

В результате многие жители Эстонии, а также Финляндии, ранее закупавшие алкоголь в Эстонии, стали ездить за этими товарами в Латвию, где цены оказались значительно ниже. Причем закупали они не по одной-две бутылки, а загружали машины до отказа.

Власти Эстонии были вынуждены даже пойти на организацию антиалкогольных патрулей на дорогах, отлавливать машины, въезжающие в Латвию только для закупок «горячительного», а министр иностранных дел Свен Миксер призвал «проявлять патриотизм» и закупать товары на родине.

В южных городах Эстонии многие бизнесмены были вынуждены закрыть маленькие магазины, в немалой степени державшиеся на продаже алкогольных напитков, а владельцы грузового транспорта распорядились заправлять транспорт на бензоколонках южных соседей.

В то же время в пограничных городах Латвии были построены ориентированные на приезжих с севера большие алкомаркеты.

По данным Налогово-таможенного департамента Эстонии, недобор акцизного налога обошелся государственному бюджету примерно в 30 миллионов евро. Так, в 2017 году сбор акцизного налога составил 227 миллионов евро, что на 33 миллиона меньше, чем планировалось, и примерно на 10% меньше, чем годом ранее. При этом ставка акциза в 2016 году была заметно ниже. Правительство было вынуждено пойти на уступки и повысить, например, акциз на алкогольные напитки в 2018 году не на 20%, как намечалось, а сократить это повышение с 1 февраля на 10%.