Когда рестораны Vairāk saules возобновят работу - неизвестно. Владельцы рассматривают разные варианты

Пока что неизвестно, когда сможет возобновить работу сеть ресторанов Vairāk saules, об этом агентству LETA рассказала представитель предприятия Лаура Минскере.

Сейчас свою работу продолжает банкетный сервис Vairāk saules за услуги которого клиенты рассчитываются перечислением через банк.А рестораны по-прежнему закрыты, поскольку все кассовые аппараты предприятия были конфискованы полицией. И по словам Минскере, сейчас не известно, когда аппараты вернут назад.

На вопрос, собирается ли ресторан возобновить работу с использованием чеков строгой отчетности, Минскере ответила отрицательно. По ее мнению это может расцениваться, как жест отчаянности владельцев.

Минскере рассказала, что даже если в ближайшее дни предприятие получит назад свои кассовые аппараты, рестораны Vairāk saules не смогут сразу же возобновить работу. Поскольку кассовые аппараты будет необходимо перепрограммировать, обеспечив их соответствие требованиям Службы государственных доходов и закона, что является сложным и долговременным процессом.

Представитель Vairāk saules рассказала, что владельцы рассматривают возможность покупки новых кассовых аппаратов для возобновления сети ресторанов, однако компании по техническому обслуживанию SIA «UCS» указала, что на установку и программирование новых аппаратов уйдет не менее месяца.

Напомним, что во вторник, 12 июня,

полиция провела обыски в ресторанах и офисе «Vairāk saules» по подозрению во вмешательстве в работу кассовых аппаратов, в результате чего государству мог быть причинен ущерб в размере 1,5 млн евро.

Совладелец сети ресторанов Эндийс Берзиньш заявил порталу общественных СМИ lsm.lv, что вмешательства в работу кассовых аппаратов не было и обыски проводились необоснованно.

Государственная полиция комментариев по поводу обысков не дает.

ООО «Vel vairak saules», которому принадлежат рестораны, основано в 2002 году, его основной капитал составляет 2800 евро. В прошлом году предприятие работало с оборотом 4,715 млн евро, его убытки составили 216 122 евро.