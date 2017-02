Зоопарки поспорили, чьи зверьки самые милые. Вы за кого?

Только не расплачьтесь в процессе просмотро этих фото!

На фоне плохих новостей и политических неурядиц в Twitter вдруг разразилось сражение зоопарков под хештегом #CuteAnimalTweetOff — кто запостит более умильную фотку с животным.

Похоже, именно этого миру и не хватало!

Катализатором послужил детеныш длинномордого тюленя, чье фото опубликовал Смитсоновский национальный зоопарк.

Некая Сара Хилл из Вирджинии предложила Вирджинскому аквариуму побить этот рекорд умильности.

Реклама

Так завязалось соревнование, к которому в итоге подключился Бруклинский зоопарк, тегнувший сразу 7 других зоопарков в своем твите.

Twitter заполонили изображения мимимишных зверьков, послужившие долгожданным отвлечением от новостных сводок последних недель.

А за кого готовы проголосовать вы? Пишите нам в комментариях!

Из Twitter:

We welcomed a gray seal pup Jan. 21. The pup appears to be nursing, moving & bonding well w/ mom. https://t.co/l0Bzu7g8ek #Squee pic.twitter.com/nEhuJe6vBk— National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

Из Twitter:

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: оригинал материала и еще фото смотрите ЗДЕСЬ

Из Twitter:

I got here as fast as I could... #cuteanimaltweetoff pic.twitter.com/wPWHHoPaS1— Los Angeles Zoo (@LAZoo) 25 января 2017 г.

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

Из Twitter:

.@VAAquarium This is Redd, our endangered Bornean orangutan infant. And he is the cutest. Do you fold yet? #challengeaccepted pic.twitter.com/ED6WiZun1R— National Zoo (@NationalZoo) 25 января 2017 г.

Из Twitter:

Из Twitter:

Еще по этой теме