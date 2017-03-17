Зоопапарацци: победители конкурса рассказали о необычных навыках своего любимца

 

Фото: РусскийTVNET

Доказано, что общение с животными делает нас счастливее - мы знаем, что любимая собака преданно ждет нас с работы, а кот, несмотря на внешнее безразличие, очень скучает, когда мы надолго оставляем его одного. Нам кажется, что они нас понимают, и нет более верных и преданных существ на этой планете.

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Совсем недавно закончился наш конкурс «Зоопапарацци», в котором Русский TVNET призывал читателей присылать милые и веселые видео своих домашних питомцев. Хочется сказать, что мы с большим наслаждением просматривали каждый материал, герои которых, смогли растопить сердца даже самых суровых членов нашей редакции.

Тем ни менее, нужно было выбрать победителя и мы - выбрали!

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Главный приз — пылесос Karcher WD3 — получил автор видео «Песик, гуляющий на двух лапках». Нашу редакцию удивили не только необычные навыки питомца, но и впечатлила активность участницы, ведь Алена прислала нам еще 2 видео — «Когда пес выгуливает пса» и «Полное взаимопонимание кошки и малыша».

Встретившись с Аленой и двумя ее дочками - 13-летней Настей и 8-летней Полиной, у нас сразу завязалась дружеская беседа, во время которой, они с удовольствием рассказали о своей большой семье и ее веселых буднях:

«Я с детства люблю животных и, видимо, это передалось детям. Они «тащат» домой всех, кого только вздумается: лягушек, пауков, ящериц, однажды ворону принесли. Ну, я и не запрещаю, ведь это так здорово, да и скучно никогда не бывает. Сейчас у нас тоже очень много питомцев: шиншиллы, дегу, кролики, рыбки, курицы по огороду бегают, ну и две собаки, которых вы могли увидеть на видео.

Иногда мне кажется, что единственное, что нас ограничивает — это размер квартиры.

Для нас питомцы - это в первую очередь, члены семьи и друзья. У каждого из них, как и у человека, свой характер и привычки, например, большая собака — алабайская овчарка - раньше жила на огороде, но ей там было скучно, и она начала перелезать через забор и приходить домой.

Что же касается нашего «двухлапика» - он хулиган еще тот. Вообще, нам его «подкинули» - хозяйка дала на время поухаживать, а потом сказала, что хочет усыпить, но мы коллективно приняли решение оставить его себе. Потом был случай, когда

он неудачно спрыгнул с дивана и сломал две передние лапы. Ветеринар тогда сказал, что в силу возраста, операцию делать бессмысленно.

Но мы сами смастерили ему подпорки и перебинтовали лапки. Конечно, ему было тяжело передвигаться самостоятельно, тогда, каким-то удивительным образом, он начал ходить на задних лапах. К счастью, сейчас с лапками все хорошо, но данный навык вошел в привычку, и он активно его использует, когда просит что-то вкусненькое».

Пообщавшись с Аленой, нам стало очень приятно убедиться, что есть еще люди, которым не безразлична судьба животных, попавших в беду. Мы рады, что среди наших читателей есть такие дружные семьи, с искренними улыбками, чистыми сердцами и добрыми историями.

Мы благодарим всех участников, и будем рады, если вы и без конкурса продолжите присылать нам забавные видео с вашими любимцами. Но главное помните, что животные, живущие рядом с нами, в нашем доме или дворе зависят от нас, нуждаются в нашей заботе и всегда будут благодарны за участие в их судьбе.

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