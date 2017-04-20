Британцы ходят на работу со своими собаками

Жители Великобритании все чаще ходят на работу со своими собаками. Компании благосклонно относятся к присутствию в офисах домашних питомцев.

Примерно каждый десятый работодатель в Великобритании не возражает против присутствия собак сотрудников на рабочем месте, передает ВВС.

Например,

в лондонском офисе компании Nestle поощряется присутствие собак на рабочем месте вместе с их хозяевами.

Это начинание оказалось невероятно популярным.

Реклама

Видео

В Nestle считают, что собаки не только снимают стресс, но и помогают выстраивать товарищеские отношения в офисе.

Еще по этой теме