Британцы ходят на работу со своими собаками

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: AP/Scanpix

Жители Великобритании все чаще ходят на работу со своими собаками. Компании благосклонно относятся к присутствию в офисах домашних питомцев.

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Примерно каждый десятый работодатель в Великобритании не возражает против присутствия собак сотрудников на рабочем месте, передает ВВС.

Например,

в лондонском офисе компании Nestle поощряется присутствие собак на рабочем месте вместе с их хозяевами.

Это начинание оказалось невероятно популярным.

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В Nestle считают, что собаки не только снимают стресс, но и помогают выстраивать товарищеские отношения в офисе.

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