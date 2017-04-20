Британцы ходят на работу со своими собаками

Жители Великобритании все чаще ходят на работу со своими собаками. Компании благосклонно относятся к присутствию в офисах домашних питомцев.
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Примерно каждый десятый работодатель в Великобритании не возражает против присутствия собак сотрудников на рабочем месте, передает ВВС.
Например,
в лондонском офисе компании Nestle поощряется присутствие собак на рабочем месте вместе с их хозяевами.
Это начинание оказалось невероятно популярным.
Видео
В Nestle считают, что собаки не только снимают стресс, но и помогают выстраивать товарищеские отношения в офисе.Еще по этой теме